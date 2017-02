Lörrach Immobilien: Preise überhitzen

Regionale Banken sehen große Nachfrage nach Wohneigentum. Mageres Angebot treibt Preise hoch

Lörrach (dam) Der Immobilienmarkt im Raum Lörrach hat eine Schlagseite: Eine ungebrochene Nachfrage treibt die Preise in die Höhe. Weil die Region nach wie vor Zuzugsgebiet ist, weil die regionale Wirtschaft brummt und weil auch die Ansprüche hinsichtlich der Wohnungsgröße steigen, klettern die Preise. Die regionalen Banken, die den größten Teil der Eigenheime in der Region finanzieren, kennen den Markt. Sie sprechen teilweise schon von überhöhten Preisen, vermeiden jedoch den Begriff der Immobilienblase.

Vollbeschäftigung in der Region, niedrigste Zinsen und keine Wende in Sicht – das sind eigentlich gute Bedingungen für Häuslebauer. Tatsächlich hält das bei den beiden Banken mit Sitz in Lörrach, bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden und bei der Volksbank Dreiländereck, die Nachfrage nach Baudarlehen auf hohem Niveau. Als die beiden Banken Ende Januar ihre vorläufigen Bilanzen für 2016 vorlegten, berichteten beide Institute von Zuwächsen bei den Krediten an Privatpersonen. Die Sparkasse hatte in diesem Segment einen Zuwachs von acht Prozent. Insgesamt verfügen die Sparkassenkunden derzeit über ein Privatkreditvolumen von 1,21 Milliarden Euro.

Wie Sparkassenvorstand Klaus Jost berichtete, gehen die Zuwächse vor allem auf das Konto der Finanzierung von Wohnimmobilien. Die Volksbank Dreiländereck hat ihr Kreditvolumen ebenfalls deutlich ausgebaut. Es beträgt jetzt 965 Millionen Euro. Allein 88 Millionen Euro wurden 2016 an Privatkunden neu zugesagt. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen auch Wohnimmobilienkredite. Weil die Zinsen schätzungsweise auf Sichtweite noch niedrig bleiben, könnte dies zu einer anhaltenden Nachfrage nach Wohnungsimmobilien führen. Doch es gibt zwei Faktoren, die deutlich bremsen. Neben dem leer gefegten Markt und den damit verbundenen hohen Preisen ist das die neue Wohnimmobilienrichtlinie, die seit März 2016 europaweit in Kraft ist und in Deutschland mit einer nationalen Verschärfung umgesetzt wurde.

Die Richtlinie soll Verbraucher vor Überschuldung und die Banken vor Risiken schützen. „Doch in der Praxis sieht das so aus, dass ganze Bevölkerungsgruppen vom Erwerb von Wohneigentum ausgeschlossen werden“, sagt Sparkassenvorstand Klaus Jost. Junge Familien, Alleinerziehende, Rentner, Arbeitnehmer mit befristeten oder leistungsbezogenen Verträgen sind nach der neuen Richtlinie in ihrer Kreditwürdigkeit eingeschränkt. Bei den hohen Preisen in der Region stoßen viele Bankkunden schnell an ihr Limit. Von „deutlichen Bremsspuren“ spricht man bei der Sparkasse, und die Volksbank berichtet von „deutlich mehr Zusagen“, die ohne die Richtlinie vergeben worden wären. „Aber das Thema ist bei dem Gesetzgeber auf dem Radar“, sagen die Volksbankvorstande Günther Heck und Ulf Bleckmann. Bleiben die hohen Preise und das dürre Angebot.

Bis zu 4500 Euro pro Quadratmeter kosten derzeit laut einer Statistik der Sparkasse neue Eigentumswohnungen. Weil nichts dafür spricht, dass die Nachfrage einbrechen könnte, und weil in Lörrach zumindest im Zeitraum bis 2020 kaum die pro Jahr benötigten 250 Wohnungen entstehen werden, bleiben die Preise hoch – teilweise zu hoch, wie auch Klaus Jost einräumt. „Wir sprechen aber noch nicht von einer Blase“, sagt er. Die Banken versichern übereinstimmend, auf die Kunden einzuwirken, dass sie auch für den Fall von später wieder steigenden Zinsen Spielräume einkalkulieren, damit sie sich noch das hohe Preisniveau leisten können. Insgesamt aber sei der Markt zwar zu sehr nachfragegeprägt, doch von einer gefährlichen Blase noch weit entfernt, meint auch Ulf Bleckmann von der Volksbank.

Fast überall in Deutschland würden die Preise anziehen, und die Gefahr, dass eine Blase zu platzen droht, könne nur dann entstehen, wenn bei hohen Preisen plötzlich die Nachfrage wegbricht. Doch dafür sieht Ulf Bleckmann im Dreiland keinerlei Anzeichen – nicht demografisch und nicht in ökonomisch.