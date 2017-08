Lörrach Hubert Fahnenstich: Glückliche Eltern sind die Maßgabe seiner Arbeit

Hubert Fahnenstich, Leiter der Perinatalmedizin im St. Elisabethenkrankenhaus, wurde zu den Top-Medizinern seines Fachs gekürt

Lörrach (dw) Der kleine Nils schläft friedlich. Vor zwei Tagen ist er auf die Welt gekommen, sein Start war etwas holprig und zu viel früh. Jetzt ist die Mutter glücklich, so wie es aussieht ist alles gut.

Die Wege von den Kreißsälen zur Neointensivstation sind im Lörracher St. Elisabethenkrankenhaus („Eli“) kurz, zum Wohle von Kindern und Müttern. Eltern fühlen sich in den Räumen der Geburtshilfe und der Neonatologie, wie die Frühchenstation offiziell heißt, gut aufgehoben. Bereits zum siebten Mal wurde der Leiter der Perinatalmedizin im „Eli“ Professor Hubert Fahnenstich von der Zeitschrift Focus-Gesundheit zu den Top-Medizinern seines Fachs gekürt. Die Auszeichnung beruht auf unabhängigen Umfragen, auf Publikationen und Empfehlungen von Patientenverbänden. Zufriedene Eltern haben an der Auszeichnung also mitgewirkt.

Für Hubert Fahnenstich sind die glücklichen Eltern die eigentliche Maßgabe für seine Arbeit. Die Auszeichnung gibt er gerne an das gesamte Team weiter. Ohne die Nähe von Geburtsmedizinern zu Neonatologen, von Hebammen und Pflegekräften, sei eine solche Arbeit nicht möglich, sagt er. „Wir haben Uni-Niveau“, sagt Fahnenstich. Die Perinatalmedizin ist in Lörrach mit dem Level 1 ausgezeichnet, das heißt, hier können Neugeborene mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm behandelt werden. Das interdisziplinäre Zentrum ist wohnortsnah, und gewährleistet damit die medizinische Versorgung abseits der großen Städte. 29 Fälle gab es im letzten Jahr. Das sagt aber nicht viel. Das Ziel der Schwangerschaftsbetreuung ist eben die Vermeidung von Frühgeburten.

Ab der 23. Schwangerschaftswoche sind Neugeborene überlebensfähig. Trotzdem gilt es, die Geburt so lange als möglich heraus zu zögern. Jeder Tag ist einer für das Kind. Die Grenze dieser Bemühungen ist die Gesundheit von Mutter und Kind. Manche Mütter leben bis zu drei Monate im „Eli“, wenn das Kind dann auf der Intensivstation weiterbehandelt wird, kann die Mutter in einem der Elternschlafzimmer übernachten. Man tut alles für die wichtige Nähe von Mutter und Kind. Stolz erzählen Chef-Geburtshelfer Kurt Bischofberger und Fahnenstich vom Frühchen mit einem Geburtsgewicht von 380 Gramm. Heute ist das Mädchen vier Jahre alt und besucht mit der Mutter ab und an das „Eli“. War einst das Ziel, Frühgeborenen zum Überleben zu verhelfen, hat man heute das Ziel, dass diese gesund überleben. Der kleinen Emma, das kleinste Frühchen in Lörrach, geht es jedenfalls gut. Sie wächst und gedeiht. An alles ist gedacht im „Eli“.

Das Haus hat als Geburtsklinik inzwischen einen Ruf, der weit über die Kreisgrenzen hinaus hallt. 2400 Geburten gab es letztes Jahr; 1700 waren es, als die Abteilungen von „Eli“ und den Kreiskliniken 2006 in Ersterem konzentriert wurden. Und nicht nur die geschlossene Frauenklinik Rheinfelden sorgt für höhere Zahlen. Nach Lörrach kommen auch Schwangere aus Müllheim oder Waldshut, weil die dortigen Krankenhäuser keine Kinderkliniken haben.