Lörrach Hotel Lörrach: Ein neues Wahrzeichen für die Stadt

Lörrach (sabe) In das Stadtbild hat es sich bereits eingefügt und die ersten Gäste durften es auch schon beziehen – am Donnerstagabend feierte das neue Hotel in Lörrach nun seine offizielle Eröffnung. Eigentümer, Betreiber, Hoteldirektor und Oberbürgermeister nutzten den Abend für reichliche Danksagungen und betonten den Wert des Hotels für die Region.

Bereits zum 1. Juni empfing das Hotel die ersten Gäste, die sich nun bei der Eröffnungsfeier unter die mehr als 500 geladenen Gäste mischten. Sie alle belebten am Eröffnungsabend das Erdgeschoss des Hotels mit Empfang, Bar und Restaurant und den angrenzenden Außenbereich. „So gut besucht muss es nicht nur heute sein“, freute sich Thomas Schwind, Stiftungsratvorsitzender der Dr. K. H. Eberle Stiftung, die nach dem Tod von Helmut Karl Eberle Investor des Hotels wurde. Der verstorbene Helmut Karl Eberle, der die Idee für das nun verwirklichte Projekt lieferte, wurde an diesem Abend in den Reden und Danksagungen nicht vergessen.

Ebenso betonten Hoteldirektor Tobias Fischer, Betreiber Gert Prantner und Marek N. Riegger von der RIMC Hotels & Ressorts Gruppe und Oberbürgermeister Jörg Lutz den Wert des Hotels für die Region. „Lörrach hat ein neues Wahrzeichen“, so Jörg Lutz, „und allein schon in seinem Namen wird die Verbundenheit des Hotels mit der Stadt deutlich“.

Wie viel Einfluss die Region beim Bau des Hotels hatte, betonte Tobias Link in seinen Danksagungen deutlich, in denen er die Arbeit der Unternehmen, die an dem Bau beteiligt waren, hervorhob. Als Herausforderung bezeichnete Architekt Peter Külby das Projekt. Deshalb sei es umso erfreulicher, dass das Hotel „fast pünktlich“ fertiggestellt werden konnte. Am 29. September war der Spatenstich für das 40 Millionen Euro teure Projekt, gut zwei Jahre später wurde Richtfest gefeiert. Das Ergebnis der jahrelangen Arbeit, zu dem viele der geladenen Gäste beigetragen hatten, durften sie nun begutachten. Mit kleinen Kostproben aus dem hoteleigenen Restaurant „Hebel“ und mit Markgräfler Wein oder Bier aus der Brauerei Lasser in der Hand, konnten sie nicht nur die musikalisch umrahmte Feier im Erdgeschoss genießen. Hoteldirektor Tobias Fischer hatte außerdem die beiden obersten Stockwerke des Hotelturms geöffnet. Die vier Aufzüge wurden bei so viel Interesse schon auf ihre Zugkraft getestet. Beim Blick in die 140 Quadratmeter große Vitra Suite im 19. Stockwerk und die Tagungsräume im 20. Stock beeindruckte neben der modernen Ausstattung vor allem die Aussicht. Sie schweift durch die großen Fenster über Lörrach nach Basel, zum Jura und über das grüne Umland.

Das Hotel in Zahlen

Baukosten: 40 Millionen Euro. Höhe: 62 Meter mit 19 Etagen. Zimmer: 178, unterteilt in sechs Kategorien vom Classic Room bis hin zur Vitra Suite. Boarding House: 42 Studios und 7 Apartments. Veranstaltungsräume: 10. Mitarbeiter: 80, davon 20 extern angestellt. Parkplätze: 90, in der hoteleigenen Tiefgarage. Bettenzahl: 454.