Lörrach Hommage an die erste Schallplatte bei Jazz auf der Burg

Das Festival „Jazz auf der Burg“ in Rötteln lässt sich bei der 18. Auflage am 20. Mai von einem besonderen Jubiläum inspirieren.

Die Volksbank Dreiländereck Lörrach lädt in Kooperation mit dem Jazz Club 56 bereits zum 18. Festival „Jazz auf der Burg – A Touch of New Orleans“ auf die Burg Rötteln ein. Musikalische Gäste sind am Samstag, 20. Mai, „Jazz Bus“, die „Sugar Foot Stompers“ und die „Barrelhouse Jazz Band“. Insgesamt wurde für die Besucher wieder ein Rundum-Sorglos-Paket mit kostenlosem Shuttlebus, Verpflegung und Nightsession geschnürt.

Ulf Bleckmann, Vorstand der Volksbank Dreiländereck und, wie der Vorstandsvorsitzende Günther Heck augenzwinkernd feststellte, „Ressortleiter Wetter“ im Haus, strahlte am Dienstag beim Pressetermin mit der Sonne um die Wette. Denn eine alte Jazzregel besagt, dass das Wetter bei der Verkündung des Programms das gleiche ist wie am Tag der Veranstaltung. „Das haben wir also in trockenen Tüchern“, zeigte sich Bleckmann ganz entspannt und zuversichtlich.

Das Festival beginnt auch bei der 18. Auflage um 18 Uhr. Da werden die Besucher auf dem Burgareal von der Marching Band „Jazz Bus“ empfangen. Diese sechsköpfige Formation aus der Region Stuttgart mit einigen Jazzpreisträgern in ihren Reihen, kommt zum ersten Mal zu „Jazz auf der Burg“ und spielt überhaupt zum ersten Mal so zusammen – Musik, die Tradition und Moderne vereint. In den Pausen wird sie noch mehrmals innerhalb des Burgareals zu hören sein. Wie Programmchef Werner Büche beim Pressegespräch erläuterte, steht für Jazzfans das ganze Jahr 2017 unter dem Motto „100 Jahre Jazz auf Schallplatte“. Am 26. Februar 1917 sei die erste Schellackplatte der „Original Dixieland Jazz Band“ erschienen. Die Bands, die im Biergarten und auf der Hauptbühne spielen, stehen stark in dieser Tradition und werden dieses Jubiläum würdigen.

Die „Sugar Foot Stompers“ feiern das auch auf der aktuellen CD mit alten Arrangements von damals. Wie Banjospieler Christian Mauch erläuterte, sind die Stücke nur drei Minuten kurz, denn nur soviel passte seinerzeit auf eine Plattenseite. Die Band empfängt die Gäste im Biergarten zum Heimspiel. Die „Barrelhouse Jazz Band“, Deutschlands dienstälteste Band, kommt nach acht Jahren wieder einmal auf die Burg – zum vierten Mal insgesamt und teilweise mit neuen Namen. Bandleader, Klarinettist und Moderator ist nach wie vor Reimer von Essen. Als besonderen Gast kündigt Werner Büche die US-Sängerin Lilly Thornton an.

Das Festival