Lörrach Holocaust-Gedenktag in Lörrach: Deportation 1940 ohne erkennbaren Protest

Stadtführer Alfred Drändle lenkt am Holocaust-Gedenktag bei Stadtrundgang den Blick auf das Schicksal der Lörracher Juden

Lörrach (wik) Damit niemals vergessen wird, welche Gräuel im Dritten Reich in Deutschland begangen wurden, wird am 27. Januar – dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz – der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Stadtführer Alfred Drändle erinnerte bei einem Rundgang durch die Innenstadt an das Schicksal jüdischer Familien in Lörrach, die 1940 von der Deportation ins Lager Gurs betroffen waren.

Gauleiter Robert Wagner wollte damals in Lörrach testen, wie die Bevölkerung reagiert, wenn eine Deportation aller Bürger jüdischen Glaubens mitten in der Stadt öffentlich organisiert wird. Auf den Fotos, die jahrelang im Archiv der Stadt schlummerten, sieht man deshalb nicht nur den Abtransport der Juden, sondern auch viele Schaulustige, die sich augenscheinlich ungerührt die Aktion anschauen. Alle jüdischen Bürger hätten Bescheid bekommen, dass sie innerhalb einer Stunde auf dem Marktplatz zum Abtransport bereitstehen müssten. Der Marktplatz sei gewählt worden, weil sich dort das jüdische Leben abspielte. Auch als wenige Tage danach das Hab und Gut der jüdischen Familien öffentlich versteigert wurde, entstanden Fotos. Sie zeigen fröhliche Stimmung bei der Ersteigerung des Hausrats der Menschen, die allein wegen ihrer Religionszugehörigkeit im Gefangenenlager waren.

Heute erinnert eine Stele in der Teichstraße an die Deportation. Darauf stehen die Namen aller Betroffenen. Es gab auch jüdische Familien, denen rechtzeitig die Flucht gelang. Ihr Leben konnten sie damit zwar retten, doch dürften die Fluchterfahrungen gleichwohl schrecklich gewesen sein. Die Kaufmannsfamilie Knopf etwa, die in Lörrach das Kaufhaus Knopf im Gebäude der heutigen Bibliothek betrieb, musste ihr Eigentum weit unter Wert verkaufen. Eine Schwester der Familie wurde von den Nazis umgebracht, weil sie psychisch erkrankt war.

Ob es in den Fotos und Dokumenten Hinweise darauf gebe, dass es Proteste aus der Bevölkerung gegen die Deportation gab, fragte eine Teilnehmerin des Rundgangs. Darauf gebe es keine Hinweise, sagte Drändle.