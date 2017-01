Lörrach Historische Klänge bei Jahreskonzert der Stadtmusik

Ensemble und sein Nachwuchsorchester begeistertern beim Jahreskonzert im Burghof mit ihrem Programm „Jubilare“

Lörrach (rud) Die Stadtmusik warf bei ihrem Jahreskonzert am Samstag im Burghof unter Leitung von Ulrich Winzer ihr großes Können in die Waagschale, um das Motto „Jubiläen“ in vielen Klangfarben erstrahlen zu lassen, und richtete die Scheinwerfer auf allerlei runde Jahrestage von Ereignissen, Geburts- und Todestagen.

Zum wiederholten Mal gelang es dem Aktivorchester aufzuzeigen, wie vielfältig Blasmusik sein kann. Großflächige Projektionen am Bühnenhintergrund zeigten entweder den gerade geehrten Jubilar oder versetzten das Publikum auch optisch in die jeweils musikalisch heraufbeschworenen Szenerien. Zum Beispiel sah man König George I. von England in einer Barke über die Themse gleiten und beinahe andächtig den Klängen lauschen, die die Stadtgilde auf einem Boot im Hintergrund spielte.

Die dramatische Reise der „Hindenburg“ wurde in Michael Geislers gleichnamiger Programmmusik nachgezeichnet. Im Gegensatz zu früheren Jahren blieb der Zusammenklang harmonisch, wurde die Grenze zur Atonalität nicht ausgelotet. Als das Luftschiff im Foto in hellen Flammen stand, steigerten die Musiker die Dramatik noch, indem sie um Hilfe riefen. Allein mittels farbenreicher Klänge setzte die Stadtmusik die Figuren „Gandalf“ und „Hobbits“ aus Tolkiens „Herr der Ringe“ in Johan de Meijs Komposition in Szene.

Als Kontrast gab es zur Freude des Publikums Johann Strauss' Deutschmeister Jubiläumsmarsch auf die Ohren, als zwei verdiente Stadtmusiker geehrt wurden. Traditionell bestritten die Nachwuchsformationen Orchester-Kids und Orchester-Teenis unter Leitung von Ulrich und Ellen Winzer den ersten Teil des Jahreskonzerts und unterhielten die Zuhörer mit Melodien aus Rock und Pop und Filmmusiktiteln etwa aus dem Western „Die glorreichen Sieben“. In gewohnt pfiffigen Moderationen wurde besonders der Dirigent aufs Korn genommen. Die meisten Werke, so betonten die Kids mehrmals, seien älter als der „Grufti“. Zum ersten Mal nahm die Stadtmusik keinen Eintritt für ihr Jahreskonzert, hatte aber genauso hohe Ausgaben wie sonst, wie der Vorsitzende Daniel Gramespacher anmerkte. Für das nötige „Schmiermittel“ sollte das Publikum sorgen, so hatte es Jörg Lutz in seinem Grußwort gefordert: Es werde nicht Metall gesammelt, sondern Papier, so Lutz. „Es reicht, wenn's raschelt“. Eine Tuba diente als Spendengefäß für die "Papiersammlung".