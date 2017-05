Lörrach Hertener Deponie ist nicht ganz dicht

Insgesamt geht es um 3500 Quadratmeter, also etwa ein halbes Fußballfeld. Das bedeutet Mehrkosten für den Landkreis in Höhe von 700 000 Euro.

Die ehemalige Hausmülldeponie Rheinfelden-Herten wurde bei den Arbeiten 2004 und 2013 offenbar nicht vollständig abgedichtet. Diese überraschende Entdeckung brachte dieser Tage der Umbau des Recyclinghofes auf dem Gelände zutage, wie am Mittwoch im Betriebsausschuss Abfallwirtschaft bekannt wurde. Das Gremium empfahl dem Kreistag bei einer Enthaltung, für das vollständige Abdichten 700 000 Euro zu bewilligen.

Entdeckt wurden die Auffüllungen mit Abfall beim Aushub für einen Kanal, über den das Oberflächenwasser vom Recyclinghof abgeleitet werden soll. Wie Jörg Bamberger, Leiter Technik/Betrieb im Eigenbetrieb, erläuterte, wurde beim Abdichten am westlichen und südwestlichen Rand der Deponie ein bis zu zehn Meter breiter Streifen vergessen. Insgesamt geht es um 3500 Quadratmeter, also etwa ein halbes Fußballfeld. Wie erwartet, ist das Material in dem nicht abgedichteten Bereich schwach dioxinbelastet. Die bisherigen Proben ergaben Werte von bis zu 230 Nanogramm pro Kilo.

Wird die 1000-Nanogramm-Grenze nicht überschritten, kann das Material auf der Kreismülldeponie Scheinberg entsorgt werden. Eine höhere Belastung würde die Entsorgung der rund 500 Kubikmeter, was etwa 15 Lastwagenladungen entspricht, verteuern. Wann und wie der Fehler passiert ist, lasse sich nicht mehr rekonstruieren, sagte Bamberger. Alexander Willi, für die Beteiligungen zuständiger Dezernent im Landratsamt, vermutet ein Eigenverschulden der Abfallwirtschaft. Ob eine Versicherung für die Kosten aufkommt, ist noch nicht geklärt.

Grob geschätzt – eine Berechnung steht noch aus – kostet das Erweitern der Abdichtung rund 700 000 Euro. Etwa 60 Prozent davon wären auch angefallen, wenn die Fläche früher abgedichtet worden wären.