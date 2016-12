Basel Helmut Förnbacher Theater Company: Silvester ist Komödienzeit

Helmut Förnbacher und seine Frau Kristina Nel sprechen über den „Hochleistungssport“, an Silvester gleich drei Mal auf der Bühne zu stehen.

Frau Nel, Sie spielen drei Mal Molière an Silvester. Sind Theatervorstellungen zum Jahreswechsel denn so gefragt?

Nel: Silvester ist unglaublich gefragt, weil die Leute es lieben, sich unterhalten zu lassen. Und mit diesen drei verschiedenen Uhrzeiten spricht man verschiedene Altersstufen an. Zur letzten Vorstellung kommen die, die es schätzen, den Jahreswechsel beschwingt zu begehen.

Sie stehen an diesem Abend selber auf der Bühne. Wie ist es, drei Mal hintereinander aufzutreten?

Nel: Es ist durchaus anstrengend, aber wenn man drin ist in den Vorstellungen, spürt man es nicht so. Es herrscht immer gute Stimmung und dadurch, dass die Vorstellungen mit Pausen sind, hat man einen langen, langen Abend zusammen.

Wie hält man das physisch durch?

Man hält es gut durch. Aber man spürt es am nächsten Tag in den Knochen. Drei Mal hintereinander so ein Stück zu spielen, ist schon eine heftige Geschichte. Aber es geht gut. Man muss sich positiv dazu einstellen, es ist eine Kräfteeinteilung.

Wie sieht es aus mit dem Text, wird es dann Routine?

Nein, man muss wie neu einsteigen. Es ist wieder eine neue Vorstellung. Das ist, weil es Theater ist, nicht so schwierig, weil jedes Mal andere Leute im Publikum sind. Man muss sie wirklich abholen und sich als Schauspieler voll reinschmeißen.

Und warum gerade „Der Geizige“?

Weil das ein tolles Silvesterstück ist, eine Komödie, leicht, aber nicht seicht, und weil es von der Länge her passt. Da können wir nicht „Endstation Sehnsucht“ spielen. Sonst wären wir morgens um drei noch dran.

Und warum drei Mal dasselbe Stück?

Das hängt damit zusammen, dass es vom organisatorischen Aufwand her kaum machbar ist, dazwischen umzubauen.

Herr Förnbacher, ist es an Silvester anders als sonst im Jahr?

Förnbacher: Die Erwartung der Zuschauer ist anders. Es ist merkwürdigerweise ähnlich wie bei Premieren. Die Leute kommen ja ins Theater mit einer festlichen Laune. Es ist eine unglaublich positive Welle, die man da empfängt. Die Leute haben eine positive Erwartungshaltung. Bei Premieren kann es ja auch sein, dass sie kritisch hereinkommen, das ist an Silvester nicht so. Da wollen sie sich gut unterhalten und freuen sich auf diesen Abend.

Wie verkraften Sie so einen Theater-Marathon?

Wenn man den Molière drei Mal hintereinander spielt, ist das schon Hochleistungssport. Aber ein Hochleistungssportler macht das ja gern.

Wie bleiben Sie bis zur dritten Vorstellung fit?

Indem man sich motiviert. Es ist ja auch ein Adrenalinschub, den man da kriegt, und man kriegt ja sehr viel vom Publikum zurück. Ein Applaus am Schluss gibt einem wieder Push für die nächste Vorstellung. Die letzte Vorstellung legen wir so, dass wir viertel vor zwölf Pause machen. Und um zwölf stoßen wir alle mit den Zuschauern auf 2017 an.

Zu den Personen