Lörrach Hebeldank geht in Lörrach an Bettina Eichin

Die Bildhauerin Bettina Eichin erhält im Jubiläumsjahr den Hebeldank des Hebelbundes.

Schon der Gottesdienst am Morgen ist außergewöhnlich gut besucht: Es ist der Tag, der in Lörrach im Zeichen Hebels steht. Die Stadtkirche ist nicht nur Gemeindekirche, an diesem Sonntag kommen die Hebelfreunde von weit her, um mit diesem Gottesdienst das Andenken Johann Peter Hebels zu ehren. Trachtenträgerinnen und -träger sorgen für ein ungewohntes Bild in der Kirche. Die Verleihung des Hebeldanks des Hebelbunds im Dreiländermuseum an Bettina Eichin wird den Tag später noch krönen.

Zwar war der Hebelpreis, der 1936 zum ersten Mal verliehen wurde, ein kulturpolitisches Instrument der Nationalsozialisten, im Gegensatz hierzu distanzierte sich der Hebelbund mit seiner Gründung von jeglicher Blut- und Boden-Ideologie. Am 10. Mai jährt sich das große Hebelfest des Jahres 1947 zum 70. Mal. 20 000 Schweizer durften damals erstmals wieder über die Grenze nach Lörrach, aus dem badischen Raum sollen weitere 40 000 dazu gekommen sein. Die Feiern stellten die Stadt vor eine organisatorische Herausforderung. Tatsächlich schwebte den Organisatoren, die sich im Hebelbund zusammentaten, so etwas Ähnliches wie eine Wallfahrt vor, „mit Mädchen in weißen Kleidern, Blumenkränzen, mit Musikkapellen und Trachtenträgern.“

Bettina Eichin zeigte sich gerührt, an diesem so bedeutenden Tag mit dem Hebeldank ausgezeichnet zu werden, in der Tradition Hebels als Aufklärerin in der bildenden Kunst wahrgenommen zu werden. Tatsächlich zitiert sie in ihrer Skulptur der Markttische im Kreuzgang des Basler Münsters Hebels „Vergänglichkeit“, doch der Hebelbund zeichnet sie vor allem für ihr aufklärerisches Werk, ihren „poetischen Realismus“ aus. Im Zentrum ihrer Kunst stehe die Emanzipation der Frau, des Menschen überhaupt, so Hebelbund-Präsident Volker Habermaier. Bettina Eichin, 1942 in Bern geboren, lebt in Vogtsburg am Kaiserstuhl und hat auch das Scheitern erlebt. Viele ihre Werke wurden an den vorgesehenen Orten nie aufgestellt. Ihren Platz fand die „Helvetia“ an der Mittleren Brücke in Basel. Den Koffer neben sich, schaut sie über die Grenze hinaus.