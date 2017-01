Hebel-Gymnasium: Schüler haben Firma auf Zeit

Projekt "BIT – Bag in Town" am Hebel-Gymnasiums. Produkt kann käuflich erworben werden

Lörrach (tm) In Lörrach ist eine neue Firma entstanden. „BIT – Bag in Town“ ist allerdings kein professionelles und kommerzielles Unternehmen, sondern eine Schülerfirma am Hebel-Gymnasium. Unter annähernd realen Bedingungen stellt die Firma Taschen her, die sich sowohl als Umhängetaschen wie auch als Rucksack verwenden lassen.

Wie in einer echten Firma organisieren die Schülerinnen und Schüler alles selbst, von der Planung, der Kalkulation, dem Einkauf und der Produktion bis hin zum Marketing und Vertrieb. Das Ganze zählt als Seminarkurs, für den zwei Unterrichtsstunden und eine Stunde zu Hause pro Woche angerechnet werden. Die Schüler arbeiten eigenständig, eine Lehrkraft ist nur zur Aufsicht da.

„BIT – Bag in Town“ wurde im Dezember gegründet, soll bis Ende des Schuljahres bestehen bleiben und ist eine „Junior“-Schülerfirma. „Junior“ ist eine Organisation für praxisorientierte ökonomische und finanzielle Bildung, die vom Bundeswirtschaftsministerium ins Leben gerufen wurde. In den vergangenen 20 Jahren haben mehr als 100 000 Schülerinnen und Schüler an dem Programm teilgenommen. Luca Freiensehner, Tobias von der Linden, Lisa Heidecker, Tobias Albiez, Friederike Schmidt, Tassilo von Korff, Benedikt Reichert und Jonas Schwarzwälder bilden das Team von „BIT – Bag in Town“.

Als Produkt haben sie sich für Taschen entschieden, die man an langen Trageschlaufen an die Schulter hängen oder mit Kordeln als Rucksack tragen kann. Sie ist Tragetasche und Turnbeutel in einem, dabei groß genug, auch DIN-A-4-Ordner oder Notebook aufzunehmen. Für die Herstellung haben die Schüler sich für hochwertige Materialien und Stoffe von lokalen Unternehmen entschieden.

Das Produkt soll alltagstauglich, hochwertig und in einem ansprechenden Design sein. Auch die Herstellung machen die Schüler selbst. Ziel des Unternehmens ist es, Erfahrungen sowohl im ökonomischen als auch im zwischenmenschlichen Bereich zu sammeln und Einblicke in die Arbeitswelt zu erhalten. Das Ganze soll aber auch rentabel sein. Das Startkapital kommt von Anteilseignern, die „Aktien“ im Wert von je zehn Euro zeichnen und die auch am Gewinn beteiligt werden sollen. 44 Personen haben das bereits getan. Es gibt eine Abteilung für Planung, Dokumentation und Kontrolle, die Buchführung der Firma muss „Junior“ vorgelegt werden.

Die Schüler haben eine Kalkulation erstellt, in die Kosten für Stoffe, weitere Materialien, das aufgenähte Logo sowie die Arbeitskosten einfließen. Diese liegen allerdings mit einem Stundenlohn von 50 Cent, der von „Junior“ vorgeschrieben ist, recht niedrig. So machen die Arbeitskosten nur 16 Prozent, die Materialkosten dagegen 84 Prozent aus. 20 Prozent ihres Umsatzes muss die Firma als Steuer an „Junior“ abführen. Acht Euro Gesamtkosten pro Tasche wurden so errechnet, verkauft werden soll sie für 12,99 Euro, um eine Gewinnmarge zu haben. Die Taschen kann man direkt bei der Schülerfirma kaufen, auch am Tag der Gläsernen Schule. Kontakte wurden auch zu Geschäften in der Stadt aufgenommen, wo die Taschen zu haben sein sollen. Die Firma investiert auch einiges in Marketing. Ein Werbeclip wurde gedreht, außerdem ist „Bag in Town“ auf Facebook, Instagram, YouTube und in der Presse präsent und hat eine eigene Homepage.

