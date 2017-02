Lörrach Hausmeister-Praktikant steckt Keller in Brand

Amtsgericht verurteilt 44-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung in einem Lokal zu 700 Euro Geldstrafe. 2,8 Promille Alkohol im Blut

Lörrach (tm) Mit fast 2,8 Promille Alkohol hat ein 44-jähriger Mann am 12. Januar 2016 am Bahnhofsplatz einen Brand ausgelöst. Als Hausmeister-Praktikant war er in den Keller eingedrungen, in dem Holzkohle lagerte, und mit brennender Zigarette eingeschlafen. Am Amtsgericht ist er am Freitag zu einer Geldstrafe von 700 Euro verurteilt worden.

Der 44-Jährige ist gelernter Textilveredler und arbeitete in diesem Beruf zehn Jahre lang, bevor seine oberschwäbische Firma vor Jahren ihren Betrieb einstellte. Seitdem hatte er nur noch Gelegenheitsjobs und verfiel immer mehr dem Alkohol, dem er schon seit seiner Jugend kräftig zugesprochen hatte. Wegen des Praktikums kam er nach Lörrach, arbeitete auf dem Postareal, hatte einen Generalschlüssel und kam in den Lagerraum, der zum „Global Grill“ gehört. Unter anderem lagerten dort Säcke mit Holzkohle für den Pizzaofen und den Fleischgrill.

Der Mann gab zu, den Raum mit brennender Zigarette betreten zu haben. Er setzte sich hin, um eine Pause zu machen, und ist offenbar eingeschlafen. Derweil entzündete die brennende Zigarette die Kohle. „Als ich wach wurde, war alles voller Rauch“, sagte er. „Erst versuchte ich zu löschen. Dann entdeckte ich einen Lichtschacht. Ein Passant kam vorbei und hat mir die Hand gegeben und mir herausgeholfen“, erzählte er.

Einer der Inhaber des Lokals berichtete: „Ein Kunde kam von draußen und sagte, dass es bei uns raucht und brennt.“ Er habe den Feuerlöscher genommen, sei in den Keller und habe angefangen zu löschen. „Zum Glück war die Feuerwehr schnell da“, sagte er. Verbrannt ist außer der Kohle nichts, aber in dem Raum lagerte auch das Mobiliar für die Terrasse im Sommer, das von Ruß und Rauch professionell gereinigt werden musste. Zunächst war der Angeklagte der vorsätzlichen Brandstiftung verdächtigt worden. Dafür sprach, dass der Inhaber des Lokals sagte, ein Kohlensack habe aufgerissen mitten im Raum gelegen, was zuvor nicht der Fall gewesen sei.

Diesen Vorwurf ließ man fallen. Im Raum stand vor Gericht, der Angeklagte könnte nur eingeschränkt schuldfähig gewesen sein. Eine Stunde nach dem Vorfall maß man bei ihm 2,78 Promille. Doch laut zwei Polizeibeamten bewegte der Mann sich sicher und leistete den Anweisungen Folge. Man habe kaum Beeinträchtigungen bei ihm festgestellt. Er ist offenbar an Alkohol gewöhnt und davon abhängig, er hatte schon Vorstrafen wegen Verkehrsdelikten in Zusammenhang mit Alkohol. Zwei Therapien blieben erfolglos, jetzt versucht er sich an einer neuen. Ein psychiatrischer Gutachter sagte deshalb, er sehe keine Anhaltspunkte, dass die Schuldfähigkeit eingeschränkt gewesen sei.

Staatsanwalt Bernhard Bitzenhofer forderte wegen fahrlässiger Brandstiftung eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen à 10 Euro. Auch Verteidiger Frank Berlanda hielt eine Geldstrafe für ausreichend, deren Höhe er nicht bezifferte. Strafrichter Simon Adam folgte dem Antrag des Staatsanwalts. Mildernd berücksichtigte er, dass der Angeklagte nach dem Vorfall für ein paar Tage in Untersuchungshaft saß. Der Richter am Lörracher Anmtsgericht stellte fest, dass der Alkohol der Auslöser für die Tat war, und legte dem Angeklagten in dessen eigenen Interesse eine Therapie nahe.