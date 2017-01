Lörrach/Hauingen Handgestrickte Socken für die Holzprinzessin

Die Hauinger Holzversteigerung gibt es seit 180 Jahren. Nach dem Verkauf gab’s eine Stärkung und jede Menge Gaudi.

Sonnenschein über dem Schnee freute am Samstagmorgen die „Haugemer Holzsteigerer“, die zu Hunderten den Weg zur Saatschulhütte hinter dem Rechberg angetreten hatten. Das Hauinger „Fest der Feste“, weit über den Ort hinaus bekannt, zog wieder viele Besucher an, die preisgünstiges Brennholz erwerben oder einfach das Fest genießen wollten. Unter den Gästen war auch der Schwarzwaldverein Lörrach.

Zum Auftakt zog das „Haugemer Holzversteigerungskomitee“ mit dem Vorsitzenden Gerd Turowski und den Akteuren Thomas Voglgsang, Jürgen Weltin, Werner Stiegeler, Adrian Maier, Martin Ticks und Felix Rupp mit dem Badnerlied, die badischen Fahne schwenkend, zu den Klängen der kleinen Besetzung des Musikvereins auf dem Festplatz ein. Turowski begrüßte „Holzprinzessin“ Marion I. (Landrätin Dammann) und Holzprinz Jörg I. (Oberbürgermeister Lutz). Unter den Gaben an die beiden befand sich ein Paar „sälber gschdrickti Wullsogge“ für die Landrätin. Auch andere Ehrengäste hatten den Weg in den Schnee nicht gescheut. Auktionator Ortsvorsteher Günter Schlecht, Revierförster Markus Dischinger und Protokollantin Bärbel Asal brachten das Holz unter die Leute, das vom Rheinfelder Forstbetrieb Frank Keller gerichtet worden war. Schlecht erinnerte an die mehr als 180 Jahre alte Tradition dieser Versteigerung. Die badische Hoheitsschärpe umgelegt, gab er die Versteigerungsbedingungen bekannt.

So dürfe das Holz erst nach dem Bezahlen vom Standort abgefahren werden. Holzdiebe würden mit der ganzen Schärfe des Gesetzes bestraft und erhielten ein lebenslanges Betretungsverbot des großen Hauinger Waldes. Der Anschlagspreis lag heuer für Scheiterholz aus feinster Buche bei 50 Euro, für langes Brennholz (Polder) bei 55 Euro. Zur Versteigerung standen 110 Ster Buchenholzscheite und 65 Festmeter langes Brennholz auf 10 Losen. Am Versteigerungsort wurde von Anfang an rege geboten.

Eine besondere Gaudi war die Versteigerung des „patriotischen“, letzten Ster, der nach alter Tradition in Hauingen bleiben sollte und von Markus Mayer gegen starke Konkurrenz aus Stetten und Neuenweg für den stolzen Betrag von 1200 Euro ersteigert wurde. Der Erlös bekommt das Holzsteigerungskomitee. Zusammen mit dem Erlös der Tombola und der Wettbewerbe kommt er einer sozialen Einrichtung zugute. In den vergangenen Jahren wurden insgesamt 18 000 Euro gespendet.

Die Anschlagspreise wurden klar überschritten, für den Ster Scheitholz wurden im Schnitt 65,25 Euro, für den Festmeter langes Brennholz 66 Euro bezahlt. Hinterher war eine Stärkung fällig. Für die Bewirtung sorgte wieder der Motorradclub Hauingen mit seinem rührigen Vorsitzenden Dennis Rattasepp. Überall waren Feuer entfacht, an denen man sich wärmen konnte. Es gab den Hauinger Wäldereintopf und andere deftige Speisen, dazu Getränke. Rege nachgefragt wurde die Hauinger „Wildsauwurschd“.

Die Tombola mit vielen nahrhaften Preisen, das Wettsägen und der Tauziehwettbewerb rundeten den Tag ab. Das Komitee schenkte Schnäpse aus. Eine Attraktion war die Säge- und Spaltmaschine von Günter Dörflinger aus Brombach, Baujahr 1964, gebaut von der Lörracher Firma Kaltenbach. Zur Demonstration wurde ein Ster Holz gesägt und gespalten.