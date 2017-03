Lörrach Hänger überschlägt sich auf A 98: Lkw-Fahrer und Ladung bleiben unversehrt

Zu einem kilometerlangen Rückstau aus Richtung Rheinfelden ist es heute Vormittag nach einem Unfall auf der Autobahn 98 bei Lörrach gekommen.

Am Dienstagvormittag gegen 10.45 befuhr ein Lastwagen mit Anhänger die A 98 von Rheinfelden kommend in Richtung Lörrach-Mitte. Das Gespann kam in einer langgezogenen Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern. Der Anhänger schaukelte sich dadurch auf und kippte nach rechts um. Der Aufbau des Anhängers löste sich und rutschte auf die Fahrbahn.Der Rahmen des Hängers überschlug sich danach. Die reche Fahrbahn war dadurch mehrere Stunden blockiert.Die Ladung blieb entgegen ersten Meldungen nach unversehrt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An der Zugmaschine entstand offensichtlich kein Schaden, den Sachschaden am Hänger bezifferten die Beamten auf ca. 20.000 Euro.Der Lkw wurde durch einen Lastenkran geborgen. Die rechte Fahrbahnseite war mehrere Stunden einseitig gesperrt, Verkehrswarnfunk wurde veranlasst.Die Straßenmeisterei Efringen-Kirchen war mit der Stauabsicherung beschäftigt. Aus Richtung Rheinfelden bildete sich zeitweise ein zwei bis drei Kilometer langer Rückstau.