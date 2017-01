Lörrach Gunter Dueck: Besser Katze als Hund sein

Gunter Dueck spricht an der Dualen Hochschule über die Digitalisierung der Arbeitswelt. Die Automaten und Roboter kommen

Die Digitalisierung der Arbeitswelt stellt keine Transformation dar, sondern einen radikalen Bruch. Viele Beschäftigte werden in den kommenden Jahren durch Automaten und Roboter ersetzt. Erfolg wird nur noch der Kreative haben, der in seinem Bereich Spitze ist. Das sagte der Mathematiker, frühere Cheftechniker von IBM und Buchautor Gunter Dueck am Mittwoch beim Studium Generale an der Dualen Hochschule (DHBW).

Vor dem Hintergrund, dass Innovationen die Welt radikal verändern, sprach Dueck im übervollen großen Hörsaal über den Shift der Kernkompetenzen. Maschinen übernehmen von Menschen einfache Tätigkeiten. Menschen sitzen nur noch an entscheidenden Schalthebeln oder sind Projektleiter. Low Performer seien eigentlich nicht mehr tolerabel, einen Fehler zu machen, gehe gar nicht. „Es hilft nichts, wenn Sie alle Scheine mit der Hälfte der Punktzahl abschließen. Wozu kann man Sie dann gebrauchen?“, sagte Gunter Dueck den Studenten. Mit simplen Tätigkeiten an die Arbeit herangeführt werden, sei heute nicht mehr drin. „Da gehen sie gleich an ein Projekt nach dem Motto Learning by doing. Wir müssen eine Exzellenzgesellschaft werden“, betonte er.

Jobs Beispiel Autos: „So langsam glauben die Leute, dass es in ein paar Jahren selbst fahrende Autos geben wird. Alle glauben das, außer die, die bei Autofirmen arbeiten“, sagte Dueck. Heute gibt es 55 Millionen Autos in Deutschland bei einer werktätigen Bevölkerung von 43 Millionen Menschen. Im Schnitt fährt jedes Auto 13 000 Kilometer im Jahr und wird nur fünf Prozent der Zeit bewegt. Privatautos erscheinen da völlig unrentabel. Wenn es aber Autos gibt, die von vielen Menschen benutzt werden und die nur 30 Prozent der Zeit fahren, braucht man nur ein Sechstel so viele Autos. Ein Drittel der Arbeitsplätze bei Autofirmen und Zulieferern wäre gefährdet. Bei BMW in München arbeiten 30 Prozent der Beschäftigten in der Motorentwicklung. Ein Elektromotor ist mit einem Fünftel der Leute zu entwickeln und braucht ein Zehntel der Teile eines Verbrennungsmotors. Da arbeiten Physiker und Maschinenbauer, jetzt braucht man aber IT-Leute und Chemiker, um Batterien zu entwickeln – eine Technologie, bei der China Europa bereits überholt habe. Auch auf die Sicherheitselemente der Autos braucht man kein großes Augenmerk mehr lenken, weil selbstfahrende Autos keine Unfälle bauen. Ein selbstfahrender Lkw könnte permanent fahren. „Man wäre doppelt so schnell und nur halb so teuer, weil man keine Fahrer braucht.“

Bei IBM galt Dueck als Querdenker und wurde trotzdem immer weiter befördert. Seit 20 Jahren gelte als wünschenswerter Stil für Manager, Berater und Vorbild zu sein. Tatsächlich setzen die meisten auf Macht. Vor allem in Verwaltungen gelten Dauerhaftigkeit und Ordnung sowie Gehorsam als Maxime. Manche suchen nach Harmonie und Nachhaltigkeit. „Aber Innovation ist ein harter Kampf. Wenn Sie die erste Milliarde gemacht haben, dann können Sie an Nachhaltigkeit denken“, sagte Dueck, den die „Zeit“ einst den „Hofnarr der digitalen Elite“ nannte, in seinem humorvollen Vortrag.

Künftig gefragt seien Leute, die frei und unabhängig sind, dabei Meister ihres Fachs, vielleicht egoistisch, aber ohne anderen damit zu schaden. In den Unternehmen müsse ein Kulturkampf stattfinden. Jeder Mensch muss in einem Metier, das nicht alle beherrschen, richtig gut sein, denn das, was alle können, wird automatisiert, prognostizierte er. Computer können Controller und Einkäufer ersetzen, Kreative nicht. Weniger systematische und analytische Fähigkeiten als vielmehr Kreativität und Eigeninitiative brauchen die Menschen künftig, sie sollen weniger Herdentiere wie Hunde sein, sondern mehr Katzen, die eigensinnig und exzellent sind, sagte Gunter Dueck.