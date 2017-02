Lörrach Guido Wolf plädiert für Bürgernähe

Landesjustizminister besucht die neue Grundbucheinsichtsstelle im Rathaus. Kritik am Abrechnungsmodus

Lörrach (rud) Im Rathaus gibt es eine Grundbucheinsichtsstelle, seit die Neuorganisation des baden-württembergischen Grundbuchwesens im vergangenen Herbst umgesetzt und das hiesige Grundbuchamt nach Emmendingen umgezogen ist. Bei seinem Lörrach-Besuch am vergangenen Freitag hat Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) diese besichtigt. Er ließ sich über erste Erfahrungen berichten. Sie sind nicht nur positiv.

Am 4. Oktober haben die Lörracher ihr lieb gewonnenes Grundbuchamt ans Amtsgericht Emmendingen, abgeben müssen. 200 Paletten mit 40 Tonnen Akten waren umgezogen, berichtete Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Das ist uns nicht leichtgefallen.“ Um im Sinne einer wohnortnahen Beratung wenigstens einige der zuvor angebotenen Leistungen weiterhin gewährleisten zu können, wurde eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet. Wo vorher acht Leute beschäftigt waren, blieb bloß eine Stelle übrig.

Seit 6. November kümmert sich dort Thomas Kowol um die übrig gebliebenen Aufgaben. Unter Voraussetzung eines berechtigten Interesses ermöglicht er zum Beispiel die Einsicht ins elektronische Grundbuch. Weiter gehören zu seinen Aufgaben Seitenausdrucke aus dem Grundbuch, öffentliche Beglaubigungen von Beurkundungen und Unterschriften im Grundstücksverkehr. Der Andrang sei auf der Grundbucheinsichtsstelle nach wie vor sehr groß, weil viele auf eine bürgernahe Beratung nicht verzichten wollen, berichtete Kowol und übte Kritik am Abrechnungsmodus. Wie Lutz lag auch ihm die Frage auf der Zunge: „Wer partizipiert wie an den Einnahmen für Beurkundungen?“ Bis dato gilt, dass die dafür fällig werdenden zehn Euro zwischen Land und Stadt aufgeteilt werden.

Als „ungünstiges Geschäft für die Stadt Lörrach“ gerade in Zeiten einer klammen Stadtkasse, bezeichnete das der Oberbürgermeister, und Kowol bekräftigte dies. Wolf ahnte wohl schon, was auf ihn zukam und winkte ab: „Erzählen Sie mir lieber nichts.“ Kowol erläuterte das aufwändige Procedere dennoch: Für fünf Euro müsse er nach dem aktuell gültigen Abrechnungsmodell einen unwahrscheinlichen bürokratischen Aufwand betreiben. Am Ende blieben nur ein bis zwei Euro für Lörrach übrig. Noch dazu solle die Beglaubigungsgebühr 2018 auf fünf Euro gekappt werden. „Das klingt wie ein Anachronismus“, kommentierte der Minister.

Die Bitte um eine unbürokratische Regelung der Gebührenordnung und eine andere Aufteilung zugunsten des Ortes, wo die Dienstleistung gegeben wird, nahm Wolf mit nach Stuttgart. „Lörrach ist ein Justizstandort und wird es auch bleiben“, sicherte er im Rathaus zu. „Wir legen im Land großen Wert auf ein dezentrales Justizwesen. Deshalb sind Einsichtsstellen eine Komponente der Bürgernähe, die zwingend erhalten werden müssen.“ Mit den Grundbucheinsichtsstellen habe man daher eine gute Lösung gefunden. Zu Lasten welchen Hauses eine Änderung des Abrechnungsmodus und damit einhergehende Mindereinnahmen gingen, müsse Bestandteil eines Pakets sein. Es gehe im angesprochenen Fall bloß um eine halbe Million Euro pro Jahr landesweit, merkte er an.