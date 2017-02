Lörrach Gugge-Explosion lässt Innenstadt von Lörrach beben

1500 Musiker und ein gut gelauntes Publikum sorgen bei der Gugge-Explosion in Lörrach für fulminante Stimmung.

Als ein Ort himmelschreiender Melodien, dröhnender Rhythmen und vibrierender Lebensfreude präsentierte sich am Fasnachtssamstag bei der Lasser-Gugge-Explosion die Festmeile zwischen den sechs festen Bühnen. In Lörrach stürmen die Narren nicht das Rathaus, sondern gleich die ganze Innenstadt. „Grundsätzlich gilt bei uns Fasnacht förscht“, stellte Obergildenmeister Jörg Rosskopf denn auch zufrieden fest.

Am Samstag hätte es genau genommen aber eigentlich „Gugge first“ heißen müssen. 40 Formationen mit 1500 Aktiven bedeutet am Samstag Guggenmusik at it’s best: Hätte man einen Werbefilm gedreht, hätte der wohl auf ganzer Linie überzeugen können. Wer weiß, ob nicht auch der amerikanische Präsident dem Slogan „Gugge first“ zugestimmt hätte. Auf jedenfalls saß Trump den „Hübelschränzern“ Dottikon im Nacken (als Pappfigur), als die eine kraftvolle Guggen-Version von „Don’t let me be misunderstood“ zum Besten geben. Auf den roten Käppi steht „Make Fasnacht great again“.

Ein bisschen Politik war also bei der 16. Gugge-Explosion schon im Spiel, auch als die „Strauschoeh-Schlurbi“ aus Heiterheim den Genesis-Klassiker „Land of Confusion“ aus der Mottenkiste holen.

„Now it goes Trumpa tätäräää“, wie ein Narr es am Revers formuliert. „I’m walking on sunshine“ von Kathrina and the Waves schmettern die „Lopper Gnome“ Hergiswil kurz nach Beginn auf dem Senser Platz in das Azurblau hinauf, das sich über die Stadt spannt. Ob die Guggemusik damit dem Wettergott einen Fingerzeig geben will, dass es doch bitte den ganzen Tag so bleiben möge? Vielleicht möchte sie der Veranstaltung aber auch bloß ein Motto geben. Wenn ja, dann hat sie voll ins Schwarze getroffen. Dass Wetter und die Samba-Rhythmen von Gästen aus der Zentralschweiz lassen tatsächlich hie und da an den brasilianischen Karneval denken.

Tausende Narren und Fans der fasnächtlichen Blasmusik strahlen also mit der Sonne um die Wette, wie auch Erich Fischer, der als Lörrachs ehemaliger Migros-Chef mitgeholfen hat, das zarte Pflänzchen hochzupäppeln zu einer der größten Openair-Veranstaltung dieser Art. „Hauptsache trocken“, kommentiert er, doch schillern die farbenprächtigen Kostüme und Masken der Musiker natürlich besonders schön im Sonnenlicht.

Beim abendlichen Corso im Fackelschein wandelt sich dann die Stimmung. Ruhiger wird es insbesondere bei den Spalier stehenden Zuschauern Dann wird die Lautstärke wieder mächtig aufgedreht: „Atemlos durch die Nacht“ halten es die Guggemusiker mit Helene Fischer. Instrumente ausschütteln, Arme lockern und weiter geht’s im Takt!