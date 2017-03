Lörrach Große Namen stehen wieder auf den Bühnen des Stimmen-Festivals Lörrach

Chaka Khan, ZZ Top, Beginner und viele mehr: Das Stimmen-Festival holt im Juli Stars nach Lörrach. Der Vorverkauf für die Konzerte hat bereits begonnen.

Noch nie stand so früh fest, welche Künstler sich ein Stelldichein beim Stimmen-Festival in Lörrach geben. „Bereits Mitte Januar war das Programm in trockenen Tüchern“, freut sich Festivalleiter Markus Muffler. Vom 6. bis 30. Juli ist es wieder soweit. Dann stehen berühmte Namen und noch weniger bekannte Perlen auf der Konzertliste des Stimmen-Festivals.

Zum Auftakt am 6. Juli kündigt Markus Muffler „einen Knüller“ an: „Seit drei Jahren sind wir an diesem Künstler dran. Endlich hat es geklappt“, freut er sich auf den Auftritt von Thomas Quasthoff im Burghof. „Als klassischen Sänger hätten wir ihn nicht bezahlen können, aber als Jazzsänger kommt er endlich zu uns“, sagt Muffler über den deutschen Opernsänger, der mit seinem Jazz-Quartett nach Lörrach kommt.

Im Dezember hatte der Burghof-Chef Al Jarreau gebucht, doch leider ist der US-Sänger im Februar überraschend gestorben. Für das geplante Konzert am 15. Juli springt Ute Lemper ein. „Sie war fest gebucht für 2018 in Arlesheim und kommt nun ein Jahr früher“, erzählt Muffler. Für die Marktplatz-Konzerte haben sich große Namen angekündigt: Den Auftakt macht Chaka Khan am 19. Juli, gefolgt von Tom Odell, ZZ Top, Grace Jones und die Beginner.

Tickets für das Stimmen-Festival gibt es im Internet unter ticket.suedkurier.de