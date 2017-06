Lörrach Gesund in jedem Alter

Gesund in jedem Alter

Um das Thema „Gesund aufwachsen und leben“ und das Netzwerk der Kommunalen Gesundheitskonferenz auch für die Bevölkerung erlebbar zu machen, findet vom 19. bis 24. Juni erstmals eine flankierende Gesundheitswoche statt

Lörrach – Um das Thema „Gesund aufwachsen und leben“ und das Netzwerk der Kommunalen Gesundheitskonferenz auch für die Bevölkerung erlebbar zu machen, findet vom 19. bis 24. Juni erstmals eine flankierende Gesundheitswoche statt. Dabei führen die Netzwerk- und Kooperationspartner der Gesundheitskonferenz vielfältige Mitmachaktionen für alle Altersgruppen an mehreren Standorten im Landkreis durch.

Vorträge zur Gesundheitsförderung und Prävention ergänzen die Aktionswoche, teilte das Landratsamt Lörrach mit. Diese werden beispielsweise von den Kliniken des Landkreises Lörrach, dem St. Elisabethen-Krankenhaus und den Volkshochschulen angeboten. Dabei wird unter anderem über die Medizin von jungen Heranwachsenden und über „Aktiv älter werden“ referiert. Die Volkshochschulen Lörrach und Rheinfelden bieten mehrere kostenfreie Schnupper-Bewegungskurse an, von Yoga über Mutter-Kind-Fitness bis hin zum Rückentraining. Zudem beteiligen sich sieben Apotheken mit Aktionen von Blutdruckmessen bis hin zur Ernährungsberatung. Parallel informiert der Fachbereich Landwirtschaft und Naturschutz im Foyer des Landratsamtes über das Thema „Gesundes Trinken“. Auch die Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit hat hier einen Stand und klärt über den Einfluss von verschiedenen Getränken auf die Zähne auf. Hilfreiche Informationen gibt es außerdem zu den Themen Sucht, Selbsthilfegruppen, Schwangerenberatung und Hebammen, innerhalb der Öffnungszeiten des Landratsamtes.

Die Kommunale Gesundheitskonferenz tagt öffentlich am Samstag, 24. Juni, von 9 bis 12 Uhr im Landratsamt Lörrach. Die Landesinitiative „Gesund aufwachsen und leben in Baden-Württemberg“ wird dabei von Torben Sammet vom Landesgesundheitsamt in Stuttgart vorgestellt. Bürgermeister Markus Jablonski aus der Gemeinde Riegel wird von seinen Erfahrungen bei der Umsetzung dieser Initiative berichten.

Zudem stellen die Arbeitsgruppen „Gesund älter werden“, „Gesund aufwachsen“ und „Medizinische Versorgung“ ihre aktuellen Themen und Anliegen vor. Dabei bildet ein zweiter Schwerpunkt der Sitzung die Vorstellung der Zwischenergebnisse zur Hausärztebefragung, welche aktuell im Rahmen einer Studie zur medizinischen Versorgung durchgeführt wird.

Um Anmeldung wird gebeten bei der Stabsstelle Gesundheitskonferenz, Natalie Zuflucht, Tel. 07621/4 10 21 46, E-Mail: natalie.zuflucht@loerrach-landkreis.de. Gesundheitskonferenzen sind vom Land Baden-Württemberg eingesetzte und geförderte Fachgremien auf Landkreisebene, in denen Experten aus Politik, Wirtschaft, Bildung, Sozialem und Gesundheit über aktuelle Gesundheitsthemen beraten. Im Landkreis Lörrach wurde diese im Jahr 2011 gegründet und das Gremium arbeitet seitdem kontinuierlich.

Die Lindenapotheke Grenzach-Wyhlen, die Rosen- und Römerapotheke Rheinfelden, die Hirschapotheke Schopfheim, die Apotheke im Rheincenter, die Parkapotheke und die Stadtapotheke in Weil am Rhein beteiligen sich mit vielfältigen Aktionen in der Gesundheitswoche, zum Beispiel Blutdruckmessungen und Bestimmung des Body-Mass-Index.

Das gesamte Programm derGesundheitswoche: