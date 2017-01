Lörrach Gericht: Streit um ein misslungenes Tattoo eskaliert

Ein 29-jähriger Angeklagter im Lörracher Handyraubfall ist wegen gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruch vorbestraft.

Eine misslungene Tätowierung hat zu einer Bewährungsstrafe von 16 Monaten geführt. Sie wurde am 12. April 2016 und damit sechs Wochen vor einer neuen Straftat in Lörrach gegen einen 29-Jährigen vom Landgericht Waldshut/Tiengen verhängt. Wird der Italiener, der sich derzeit am Landgericht in Freiburg mit einem 41-jährigen Landsmann wegen schweren Raubs und gefährlicher Körperverletzung in Lörrach zu verantworten hat, erneut schuldig gesprochen, wird diese Bewährung wohl widerrufen.

Unklar ist nach drei Verhandlungstagen das Motiv für den brutalen Überfall auf einen 30-Jährigen in der Nacht zum 28. Mai 2016 in der Innenstadt Lörrachs. Schläge mit einer Eisenstange hatten ihm zwei große Kopfplatzwunden zugefügt, sein Handy und Geldbeutel verschwanden. Der jüngere Angeklagte hat zugegeben, das Opfer mit der Stange geschlagen zu haben. Ein Schlaglicht wirft das vom Gericht verlesene Urteil gegen den 29-Jährigen wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs auf dessen Verhältnis zu schlagkräftiger Gewalt.

Im Jahr 2013 hatte eine Verwandte des Angeklagten in Zell im Wiesental einer Frau eine Schlange tätowiert. Diese war damit unzufrieden, sie verlangte Nachbesserung. Doch auch diese misslang. Ein als Gutachter eingeschalteter Tätowierer bestätigte, dass die nachgestochene Tätowierung nicht die erforderliche Qualität habe. Die Frau akzeptierte keine weitere Nachbesserung, sondern ließ das Tattoo woanders überarbeiten, was sie 400 Euro kostete. Dieses Geld wollte sie von der ersten Tätowiererin ersetzt haben.

Diese sah das nicht ein, so kam es zum handgreiflichen Streit in der Wohnung ihrer Kundin. Die rief ihren Nachbarn zu Hilfe. Er, ein Türsteher, wies die aggressive Tätowiererin und deren Begleiterin mit Gewalt aus der Wohnung und dem Haus. Dort drohte die Tätowiererin: Wenn ihr Verwandter käme, seien beide tot. Dieser Verwandte ist der heute 29-jährige Angeklagte. Der Türsteher alarmierte sofort die Polizei, zum Glück. Denn der 2013 erst 25 Jahre alte Angeklagte eilte mit einem Begleiter herbei, trat die Wohnungstür der unzufriedenen Kundin ein und preschte in die Wohnung. Er stürzte sich auf den 18-jährigen, behinderten Sohn der Kundin und schlug sofort mit seinem Begleiter auf ihn ein. Sie dachten, der Sohn sei der Türsteher.

Als die Mutter ihrem Sohn half, wurde auch sie verprügelt. Die Folgen für die beiden waren infolge der Traumatisierungen heftig. Der Sohn musste das Gymnasium aufgeben, seine Mutter Arbeitsplatz und Wohnung. Die Hilferufe der Mutter riefen den Türsteher erneut auf den Plan. Mit einem 50 Zentimeter langen Bajonett bewaffnet, komplimentierte er die Eindringlinge raus, nachdem der 25-Jährige ihm ein Türblatt entgegen geschleudert und sich mit ihm mithilfe eines Stuhls einen „Fechtkampf“ geliefert hatte.

Vor dem Haus wickelte der 25-Jährige sich seine Oberbekleidung als Schutz um einen Unterarm, ließ sich von seinem Begleiter ein Klappmesser geben und warf dieses auf den Türsteher, der den Eingang bewachte. Der wich aus, wurde aber vom Messergriff an der Schläfe und von der Schneide am Hals verletzt. Zum Glück kam in diesem Moment die Polizei und „klärte“ die Situation, wie es im Urteil lapidar heißt.

Im November 2013 hatte das Amtsgericht in Schönau den 25-Jährigen wegen der Straftaten zu 16 Monaten zur Bewährung verurteilt. Die dagegen erhobene Berufung hat das Landgericht Waldshut/Tiengen am 12. April 2016 verworfen. Es ist rechtskräftig. Am Freitag wird im Lörracher Fall plädiert werden.