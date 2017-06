Lörrach Gemeinsame Interessen teilen

Diakonie und Caritas suchen Ehrenamtliche, die einen Teil ihrer Freizeit mit psychisch kranken Menschen verbringen möchten

Lörrach (kba) Ehrenamtlich betätigen kann man sich auf verschiedene Weise. Wer ein paar freie Stunden im Monat übrig hat, kann diese auch nutzen, um etwas mit psychisch erkrankten Menschen zu unternehmen. Der ehrenamtliche Besuchsdienst „Zusammen aktiv“ des Caritasverbandes und des Diakonischen Werkes bietet Abwechslung und flexible Zeiteinteilung.

Etwas mit anderen Menschen unternehmen, Kaffee trinken, spazieren gehen oder sich einfach unterhalten – für die meisten gehört das zum Alltag. Für viele chronisch psychisch erkrankte Menschen ist das jedoch nicht möglich. Sowohl die Caritas als auch das Diakonische Werk begleiten diese Menschen. „Doch die Freizeitgestaltung ist in unserem Zeitbudget oft nicht drin“, erzählt Christina Ehnes von der Diakonie. Der Wunsch ihrer Klienten, auch mal etwas Schönes in der Freizeit zu unternehmen, ist jedoch da. Daher kam die Idee, diesen Bedarf durch Ehrenamtliche abzudecken.

„Unsere Klienten leben oft sehr isoliert und alleine und kommen selten raus“, weiß Christina Ehnes. Andere Freizeitangebote, meist für größere Gruppen, sind oft nicht das Richtige. Die Krankheitsbilder reichen von Depressionen über Schizophrenie bis zu Psychosen. Wichtig sei, dass der Ehrenamtliche keinerlei pflegerische, sozialarbeiterische oder hauswirtschaftliche Aufgaben übernehmen muss. „Es geht wirklich nur um die Gestaltung der Freizeit“, sagt Julia Brucker von der Caritas. Voraussetzungen müssen eigentlich keine mitgebracht werden, lediglich auf Verlässlichkeit und Verschwiegenheit wird Wert gelegt. Auch eine gewisse Neugierde auf die andere Person und vielleicht auch ein bisschen Mut sind nicht verkehrt.

Im Vorfeld wird in einem Gespräch nach den Interessen des Ehrenamtlichen gefragt. So können Tandems mit Klienten gebildet werden, die ähnliche Interessen verbinden. Dann gibt es ein erstes unverbindliches Treffen zum Kennenlernen. Wichtig sei auch, dass beide Seiten jederzeit aussteigen können, sagen Christina Ehnes und Julia Brucker. Wenn es passt, ist die Planung der Freizeit den beiden überlassen. Sowohl der zeitliche Turnus als auch die Gestaltung an sich kann frei gewählt werden, je nach Bedarf und vorhandener Zeit. Der Besuchsdienst ist 2011 gestartet und wird durch den Fritz-Berger Fonds gefördert. Seither sind 18 Tandems durchgehend im Einsatz. Manche gehen ein Bier trinken, andere treffen sich zum Spielen. Dabei entstehen auch Freundschaften, obwohl die Alterszusammensetzungen teilweise völlig unterschiedlich sind. „Natürlich gibt es im Vorfeld hin und wieder Vorbehalte, doch die fallen mit der Zeit“, sagt Christina Ehnes. Für die Ehrenamtlichen gibt es zu Beginn über mehrere Abende hinweg einen fachlich fundierten Einführungskurs, bei dem verschiedene Personen wie Fachärzte oder Psychologen Hintergründe zu den unterschiedlichen Krankheitsbildern vermitteln. „So bekommt man einmal einen Eindruck, wie zum Beispiel eine Schizophrenie aussieht“, erklärt Christina Ehnes. Darüber hinaus gibt es regelmäßige Treffen für die Ehrenamtlichen zum gegenseitigen Austausch.

Ansprechpersonen für den ehrenamtlichen Besuchsdienst „Zusammen aktiv“: Julia Brucker (Caritas), Telefon 07621/92 75 30; Christina Ehnes (Diakonie), Telefon 07621/9 26 30.