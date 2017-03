Lörrach Gemeinderat Lörrach: Debatte um das Tempo beim Bauen

Wie Lörrach beim Wohnungsbau schneller vorankommen kann, war unter mehreren Blickwinkeln Thema im Lörracher Gemeinderat. Die Einrichtung eines Eigenbetriebs wird nicht die Lösung sein. CDU und Grüne drängen auf einen konkreten Maßnahmenkatalog.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Wie Lörrach beim Wohnungsbau schneller vorankommen kann, war unter mehreren Blickwinkeln Thema im Lörracher Gemeinderat. Die Einrichtung eines Eigenbetriebs wird nicht die Lösung sein. CDU und Grüne drängen nun auf einen konkreten Maßnahmenkatalog.

OB Jörg Lutz verwies unterdessen auf das große Tempo beim Weberei-Conrad-Areal und nannte ansonsten den Mangel an Planern als wesentlichen Bremsklotz. Anlass für die wohnungsbaupolitische Diskussion im Gemeinderat war die abschließende Beratung über die Einrichtung eines Eigenbetriebs für die Wohnungswirtschaft. Dies zu prüfen hatte die SPD gefordert. Weil, wie berichtet, ein solcher Eigenbetrieb zum Ankauf, zur Überplanung und Vermarktung von Flächen sich nach Argumentation der Verwaltung nicht aufdrängt, hatte sich auch die SPD von dieser Idee verabschiedet.

„Was bleibt, ist die Frage, was dann helfen könnte“, sagte Christiane Cyperrek für die SPD-Fraktion. CDU und Grüne setzen an diesem Punkt auf die zügige und systematische Umsetzung der Vorschläge, die sich aus der Studie zu den Lörracher Flächenpotenzialen ergeben haben. Der gemeinsame Antrag der beiden Fraktionen zielt dabei noch nicht auf bestimmte inhaltliche Festlegungen bei der einen oder anderen Fläche ab. Vielmehr soll die Verwaltung bald einen Maßnahmenkatalog zur Umsetzung vorlegen. Davon versprechen sich die Antragsteller klare und rasche Schritte.

Sowohl von der CDU als auch von den Grünen kam in diesem Zusammenhang auch Selbstkritik im Zusammenhang mit der bisherigen Lörracher Wohnungsbaupolitik. „Wir müssen aktiver werden“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Ulrich Lusche, „und wir hätten in der Vergangenheit mehr tun müssen.“ So sah es auch Lusches Pendant bei den Grünen, Margarethe Kurfeß. Das Thema sei nicht immer „mit der nötigen Schärfe“ forciert worden. Christiane Cyperrek sagte mit Blick auf die Personalknappheit, es sei alles eine Frage der Prioritäten.

OB Jörg Lutz hielt dem eine kleine Liste mit Faktoren entgegen, die bei der Aktivierung von Wohnbauflächen bremsen. In erster Linie nannte er die Personalengpässe, die auch externe Dienstleister beträfen.

Ein weiteres Problem seien Eigentümer, die nicht verkaufen wollten, und schließlich würden auch Vorschriften bremsen, selbst wenn diese „in Ordnung“ seien. Den von der SPD angesprochenen Vergleich mit dem Bauprojekt „Eisweiher“, wofür die Stadt Schopfheim der Wohnbau zusätzliches Kapital bereitstellt, ließ Lutz nicht gelten. Dieses Vorhaben habe eine lange Vorgeschichte. Mit der Überplanung des Weberei-Conrad-Areals bei der Arbeitsagentur sei Lörrach an Schopfheim vorbeigezogen.

Über die anderen großen Lörracher Projekte sagte Lutz, beim Salzert stelle sich das Naturschutzthema und beim Bühl sei es für die Stadt mühsam, in den Besitz der erforderlichen Flächen zu kommen.