Lörrach Gelungener Start für die Regio-Messe im Lörracher Grütt

Viele Besucher kommen zur Eröffnung der 34. Regio-Messe ins Lörracher Grütt. Bis kommenden Sonntag präsentieren sich rund 500 Aussteller.

Bei recht gutem, letztlich idealem Messe-Wetter, kühl zwar, aber von einigen Schauern abgesehen weitgehend trocken, öffnete am Samstag zum bereits 34. Mal die Regio-Messe in Lörrach ihre Tore. Rund 500 Aussteller präsentieren sich bis einschließlich kommenden Sonntag, 26. März, auf mehr als einem Hektar Fläche, auf dem Freigelände sowie in 13 Hallen und Zelten mit ihren Waren und Dienstleistungen. Der Besucherzuspruch war sowohl am Samstag wie auch gestern, Sonntag, ausgesprochen gut – Druggette an einigen Ständen eingeschlossen.

Die Messeleitung, die im zweiten Jahr in den Händen von Natalia Golovina und Michael Platzer liegt, hat bewusst einige Neuerungen realisiert, setzt aber im Wissen, dass eine Verbrauchermesse das ist, was die anvisierten rund 60 000 Menschen aus der Region im Dreiländereck schätzen, auf die Schwerpunkte, die die Regio seit Jahren prägen.

So kommt die Regio 2017 weitgehend im bekannten Rahmen, eben dem geschätzten Branchenmix daher. In Halle 1, dem impulsiv-Komplex ist Bauen, Renovieren und Energietechnik Thema. Nebenan in der Tennis- und Squashalle finden sich Aussteller aus dem Bereich 2 Haushalt, Hobby, Freizeit, Dienstleistungen und die Künstlerpäsentation Regio-Art. Draußen neben der Tennishalle ist am gewohnten Standort der beliebte Bauernmarkt zu finden, anschließend kommt der Genießer auf seine Kosten in der Gourmessa mit Naturenergie-Kochstudio.

Erneut realisiert die Messeleitung die Gemeindepräsentation der Hochrhein-Kommunen Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden und Bad Säckingen. In weiteren Hallen geht es um ökologisches Bauen, um Gesundheit und Fitness, es gibt auch wieder die "Piazza Italia" und die Halle Naherholung, Tourismus, Freizeit mit Ausstellern aus der Region vom Markgräflerland bis in den Hotzenwald und an den Hochrhein. Auch der Bereich Heim und Garten kommt nicht zu kurz.

Neu in diesem Jahr ist die Sonderschau "Vom Vintage verweht", bei der es um den Trend Vintage in allen seinen Varianten geht. Diese Sonderschau gibt es nur noch heute in Halle 12. Ab Freitag präsentiert sich dort die Stadt Lörrach mit einer Sonderschau "Vielfältiges Lörrach". Die Stadt, die die Messe seit ihrem Ursprung im Jahr 1984 unterstützt, hat darüber hinaus die ganze Messe-Zeit über einen Stand in Halle 2. Neu und zum Auftakt rege frequentiert ist Halle 11, wo sich "Lörrach innovativ" befindet. Hier präsentieren sich junge Unternehmen, so genannte "Start-ups", aber auch die DHBW Lörrach oder das Schülerforschungszentrum phaenovum. Geschickt übers Messegelände verteilt sind die Bewirtungsstände, stets gerne angesteuert von den Besuchern.

Diese kamen zum Auftakt sehr rege mit dem öffentlichen Nahverkehr, mehrheitlich der Regio-S-Bahn, ins Grütt. Die, die mit dem eigenen Auto kommen, finden rund ums Messegelände ausreichend Parkplätze, wobei das Badenova-Bähnchen und am Sonntag zusätzlich Sonderbusse für den Shuttle-Service sorgen.

Wieder realisiert werden auch zwei Spezialevents auf dem Areal der Lauffenmühle neben dem Messegelände. Am Auftaktwochenende gab es die US-Car-Show, am zweiten Messewochenende steht die bereits 20. Oldtimerschau "Oldierama" an. Mit freiem Eintritt für Elsässer am Mittwoch, 22. März, soll die Besucherresonanz aus dem Elsass beflügelt werden. Dieser Tag ist auch "Innovationstag" mit entsprechenden Angeboten in den Hallen 11 und 12. Am Donnerstag, 23. März, ist in Halle 10 "Tag der Sicherheit" mit dem Schwerpunkt "Sicherheit im Haus". Es gibt auch wieder den Trachtentag mit Volksmusik- und Tanzgruppen nebst freiem Eintritt für Trachtenträger am Samstag, 25. März. Auch der Messe-Kindergarten findet sich im Freigelände.

Geöffnet hat die Regio-Messe bis einschließlich kommenden Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr im Lörracher Grütt.