Lörrach Gegen Luftverschmutzung: 275 Bäume auf zwölf Quadratmetern

Lörrach (sbe) Mit Moos gegen die Luftverschmutzung in der Stadt – diese Methode, bisher bekannt aus dem Feinstaub-geplagten Stuttgart, können die Lörracher nun auch in der eigenen Stadt beobachten. Der sogenannte City Tree bietet mit zwei Sitzbänken an der kühlen Mooswand und einem W-Lan-Hotspot außerdem ein nettes neues Plätzchen am Busbahnhof.

Der zentrale Busbahnhof ist seit diesem Donnerstag nicht nur um ein paar Sitzplätze reicher geworden, die viereckige Konstruktion mit blauem Rahmen, geschwungenen Holzbänken und einer vier Meter hohen, moosbewachsenen Innenfläche, die zukünftig das Bild des Platzes prägen wird, ist außerdem gut fürs Klima und bietet einen W-Lan-Hotspot.

City Tree nennt sich das Ganze und ist die Erfindung des Unternehmens Green City Solutions aus Berlin, das seine innovativen Bäume bereits in Großstädten wie Berlin, Paris und Hongkong verkauft hat. Nach Lörrach gelangte der viereckige „Baum“ durch den Energie- und Umweltdienstleister Badenova. Dessen Vorstandsvorsitzender Thorsten Radesleben übergab das interessante Konstrukt am Donnerstag Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeister Michael Wilke. „Wir suchen überall in der Innenstadt nach kleinen grünen Oasen, und hier haben wir nun eine sehr kleine grüne Oase mit großer Auswirkung“, sagte Oberbürgermeister Jörg Lutz bei der Übergabe.

Wilke erzählte, dass die Stadt schon vor zwei Jahren auf den City Tree aufmerksam wurde. Eine Anschaffung war aber aus finanziellen Gründen nicht möglich. Umso glücklicher sei man über die Anfrage von Badenova gewesen. „Mit dem Busbahnhof als zentralen Mobilitätsstandpunkt, mit viel Straßenverkehr und vielen Fußgängern, haben wir einen geeigneten Standort gefunden.“Das Prinzip des City Trees erklärten Liang Wuu und Frank Bott von Green City Solutions: Durch seine Oberflächenstruktur kann Moos sehr viel mehr Feinstaub aufnehmen und Sauerstoff produzieren als Laubblätter – deshalb entspricht die Fläche Moos 275 Bäumen. Damit es nicht abstirbt, arbeitet die Firma mit Deckpflanzen, die das Moos vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, und einem autarken System. Auf dem Dach befindet sich ein Solar-Panel, welches Strom für die Sensorik liefert, die wiederum überprüft, wie viel Wasser die Pflanzen benötigen und Alarm schlägt, sollte der Wassertank während einer langen Regenpause leer stehen oder es ein Problem gibt.

Außerdem werden Informationen zur Umweltleistung des Baumes gesammelt. Der in den City Tree integrierte W-Lan-Hotspot wird vom Verein Freifunk Dreiländereck zur Verfügung gestellt, der schon einige W-Lan-Hotspots mit freiem Zugang in der Stadt geschaffen hat.