Lörrach Gefälschte 110-Nummer: Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Am Sonntagabend wurden in Lörrach mindestens fünf ältere Menschen von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Die richtige Polizei warnt vor diesen Betrügern.

Die Täter versuchten offenbar, mit einer erfundenen Geschichte Informationen über die Vermögensverhältnisse der angerufenen Personen zu erhalten.Die Anrufe erfolgten alle in der Zeit zwischen 21.30 und 22 Uhr. In keinem Fall fielen die Angerufenen auf die Anrufer herein, sondern verständigten ihrerseits die "richtige" Polizei.Auffallend war, dass bei den angerufenen Personen eine örtliche Vorwahl und danach die Rufnummer 110 angezeigt wurden, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.Zwar ist die 110 die Notrufnummer der Polizei, allerdings kann diese Nummer nur angerufen werden und wird nicht bei Anrufen durch Polizeidienststellen angezeigt. Die Anzeige von gefälschten Rufnummern wird immer mehr von Täterbanden verwendet, um ihre wahre Herkunft zu verschleiern.Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen ein gesundes Misstrauen. Bestehen Zweifel, kann ein Rückruf bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle Klarheit verschaffen.In den vorliegenden Fällen haben die Anrufer auch schnell von sich aus das Gespräch beendet, sobald sie das Misstrauen der Angerufenen spürten.