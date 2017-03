Lörrach Gebäude evakuiert: 19-Jährige nach Barbesuch mit Kohlenmonoxidvergiftung im Krankenhaus

Derzeit läuft in Lörrach ein größerer Rettungseinsatz, nachdem bei einer 19-jährigen Frau, die eine Bar besuchte, eine Kohlenmonoxidvergiftung festgestellt wurde.

14 Personen, darunter fünf Kinder, welche sich in der Bar befanden, oder in den darüber liegenden Wohnungen aufhielten, werden vorsichtshalber in umliegenden Krankenhäusern untersucht, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte.Acht weitere Gäste verweigerten eine Untersuchung durch Sanitätskräfte. Die verletzte 19-Jährige wird in einem Krankenhaus stationär behandelt.Durch die Feuerwehr Lörrach konnte im Gebäude ein erhöhter Kohlenstoffmonoxidwert gemessen werden. Zur Ursache kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden.Das Gebäude kann im Augenblick nicht betreten werden. Im Einsatz befinden sich starke Kräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr Lörrach und der Polizei.