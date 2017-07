Lörrach Fußgängerzone: Buslinien auf dem Prüfstand

Der Lörracher Gemeinderat beschäftigte sich mit der Fußgängerzone Grabenstraße. Ins Gespräch kamen auch die Busse, die bislang die Straße nutzen.

Lörrach – Die Grabenstraße wird keine Fußgängerzone zweiter Klasse – aber eben auch keine klassische Fußgängerzone, wie man sie in Lörrach zum Beispiel von der Tumringer Straße her kennt. Auf diese Besonderheit weisen Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeister Michael Wilke vor der heutigen Entscheidung des Gemeinderats hin. Zur Abstimmung steht freilich nicht, ob die Fußgängerzone eingeführt wird, sondern lediglich wie die Umsetzung erfolgt. Die Verwaltung schlägt zum Start eine Lösung ohne Poller vor, wofür sich eine Mehrheit abzeichnet.

„Die Fußgängerzone in der Grabenstraße wird kein Provisorium.“ Mit diesem Satz betont Bürgermeister Michael Wilke, dass die Grundsatzentscheidung im Gemeinderat gefallen ist. Deshalb könne man auch nicht von einem Probelauf sprechen. Versuchsweise werde allenfalls geprüft, ob man auch ohne Poller zurechtkommt. Wie in der Vorberatung deutlich wurde, wird dies zwar allenthalben bezweifelt. Jedoch ist die Stadt noch nicht so weit, direkt zum Start ein System anzubieten, bei dem die Absperrpfosten von den Bussen aus zu bedienen sind.

Deswegen setzt die Verwaltung erst einmal darauf, durch gepflasterte Abschnitte bei der Einfahrt von der Spitalstraße her auch baulich deutlich zu machen, dass es sich hier nicht mehr um eine normale Straße handelt. Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Schildern bei der Einfahrt sollen auf der Fahrbahn mehrere Fußgänger-Piktogramme aufgemalt werden, so dass eigentlich jedem motorisierten Fahrer der Charakter der Straße klar werden müsste. Mit diesen Maßnahmen soll der unberechtigte Verkehr ferngehalten werden. Doch selbst wenn dies gelingen sollte – ganz ohne Autos wird es in der Grabenstraße nicht gehen.

Denn die Grabenstraße dient als Zufahrt für etwa 300 private Stellplätze, der allergrößte Teil davon befindet sich in einer großen Quartiersgarage. In den nächsten Monaten wird die Stadt mit den Mietern oder Nutzern über die Zufahrtsgenehmigungen sprechen müssen. So wie für alle Ausnahmegenehmigungen für die Fußgängerzone werden hierfür die üblichen Gebühren fällig. Während die Zufahrten zu den Stellplätzen gesetzt sind, könnte sich bei den Buslinien auf lange Sicht etwas ändern. In der Vorberatung hatte auch die SPD gefordert, über eine andere Linienführung nachzudenken. Das wird auch geschehen. „Ich glaube nicht, dass wir auf Dauer 150 Busse durch die Grabenstraße schicken“, sagte Bürgermeister Michael Wilke bei einem Mediengespräch. OB Lutz wies in diesem Zusammenhang wieder auf seine generelle Position hin, Mobilität im Zusammenhang mit Stadtentwicklung zu denken. Hier gelte es zunächst den Widerspruch zu beachten, dass man einerseits einen attraktiven Nahverkehr möglichst direkt in die Stadt führen, aber gleichzeitig Busfahren in der Fußgängerzone möglichst vermeiden wolle. In einem längeren Zeithorizont müsse zusätzlich zu den Veränderungen im Bereich Palmstraße und Bahnhofsplatz (Stichwort neues Wohn- und Geschäftshaus) auch bedacht werden, dass mit der Auslagerung von Kreis- und St. Elisabethenkrankenhaus in der Innenstadt ganz neue Nahverkehrsdestinationen möglich und nötig werden. Fürs Erste jedoch werden die baulichen Veränderungen so beschaffen sein, dass der Busverkehr im jetzigen Umfang möglich bleibt.

Auch mit der Fußgängerzone wird nach Einschätzung von OB Lutz „keine Grabesstille“ einkehren. Zwar werde die Lärmbelästigung durch den Autoverkehr abnehmen, aber die Erfahrung zeige, dass die Entwicklung lebendiger Stadträume auch mit einer Entwicklung bei Handel und Gastronomie einhergingen.