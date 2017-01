Lörrach Fünf Dörfer feiern im Jubiläumsjahr erste Erwähnung

Die Dörfer Binzen, Eimeldingen, Haltingen, Rümmingen und Wollbach eröffnen das Jubiläumsjahr. Das Dreiländermuseum zeigt dazu eine Ausstellung.

Die fünf Gemeinden Binzen, Eimeldingen, Haltingen, Rümmingen und Wollbach haben am Freitag ihr Jubiläumsjahr eröffnet. Dieses beginnt mit einer Ausstellung der fünf Gemeinden und des Kreisarchivs im Hebelsaal des Lörracher Dreiländermuseums. Zur Ausstellungseröffnung platzte der Hebelsaal aus allen Nähten.

Einer der ältesten Bäume der Welt steht in Kalifornien, er ist geschätzt mehr als tausend Jahre alt. Dennoch, so war sich Landrätin Marion Dammann in ihrem Grußwort sicher, wird er bei weitem nicht so viel erlebt haben wie die fünf Gemeinden, die ihre Ersterwähnung im Dreiländermuseum feiern. Einen Teil dieser Erlebnisse kann man seit Freitag im Hebelsaal des Museums sehen. Alle fünf Gemeinden haben eine Wand gestaltet. Da sie dabei sehr frei waren, unterscheiden sich die Ergebnisse. So sieht man ein Modell des ehemaligen Bahnhofs in Eimeldingen, ein Steinbeil aus der ganz frühen Zeit von Binzen oder ein Ölgemälde des im Krieg zerstörten Haltingen. Trotz oder gerade wegen diesen unterschiedlichen Präsentationen, hob Museumsleiter Markus Moehring hervor, sei die Zusammenarbeit für die Ausstellung angenehm und zielorientiert verlaufen.

Am Eröffnungsabend erklärte Kreisarchivar Oliver Uthe die Bedeutung der Urkunde, in der die fünf Dörfer zum ersten Mal erwähnt sind. Dabei legte er gleich am Anfang den Finger in die Wunde. Die Datierung, aufgrund deren dieses Jahr gefeiert wird, ist nämlich höchst umstritten. Die handschriftliche Kopie der originalen Urkunde lasse zwei Interpretationen zu, das Jahr 767 oder 764. Nach einer kurzen Analyse der Urkunde entscheiden sich Uthe und das Publikum schließlich für Ersteres. „Nun können wir alle Spielverderber, die auf 764 beharren, in die Schranken verweisen“, so Uthe. Sowieso hätte eine Abweichung bei dem langen Zeitraum im Promillebereich gelegen.

Die Urkunde erwähnt drei weitere Dörfer, die im Mittelalter verschwanden, sogenannte Wüstungen. Dies zeige, wie dicht besiedelt die Region damals schon war, wohl mit Streusiedlungen, ohne Ortsmittelpunkt, ohne Kirche. Daher war der Verkauf der Siedlungen keineswegs eine Lappalie und wurde später auch prompt angefochten. Dem Verkäufer haben die Orte gar nicht rechtmäßig gehört. „Sie waren praktisch Hehlerware. Die persönliche Bereicherung von Amtsträgern ist also ein Thema mit langer Tradition“, scherzt Uthe. Die vielen Amtsträger im Publikum nehmen’s gelassen. Sowieso ist die Stimmung am Eröffnungsabend gelöst. Rümmingens Alt-Bürgermeister und Projektleiter Heinrich Benner erinnert an die 1200-Jahr-Feier vor 50 Jahren und der Lörracher Bürgermeister Jörg Lutz erklärt noch einmal, warum Tumringen nur verschämt am Ausstellungsrande mit dabei sei. Denn zwischenzeitlich hatte Inge Gula herausgefunden, dass der Stadtteil jünger ist, als die Feiergemeinden. „Tumringen ist über Nacht jünger geworden“, sagt Lutz. „Als Menschen würde uns das freuen.“

Musikalisch umrahmt wurde der Abend von Christopher Stährfeldt am Klavier. Der 15-jährige Binzener machte 2016 bei Jugend musiziert Furore. Nach der offiziellen Feier war die Ausstellung bei einem Apero zu sehen. OB Lutz war beeindruckt, was er hier über die Zerstörung von Haltingen während des Krieges lernen konnte und war sich sicher: „Jeder wird hier noch etwas finden, was er lernen kann.“ Diese Möglichkeit bietet sich bis Ende März, der Eintritt ist frei.