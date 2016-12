Lörrach Früchte eines musikalischen Jahres

Beim Weihnachtskonzert des Hans-Thoma-Gymnasiums zeigen die Musiker die ganze Bandbreite ihres Könnens.

Kurz vor den Ferien lud das Hans-Thoma-Gymnasium zum diesjährigen Weihnachtskonzert. Der Querschnitt durch das musikalische Spektrum der Schule versprach sowohl vokale als auch instrumentale Darbietungen von Schülern, Referendaren und Lehrern. Neben dem Salonensemble gestalteten der HTG-Chor, das Weihnachtsduo und die Schulband „Hello to George“ den Abend.

Begrüßt wurden die zahlreich erschienenen Besucher im „Haus der 1000 Gesichter“, wie das HTG auch genannt wird, von Schulleiter Frank Braun. Den musikalischen Teil eröffnete das Salonensemble unter der Leitung von Stephan Malluschke. Mit „Ein Wintertag in Baldham“ von Josef Preißler ging es beschwingt los, ehe der Tango „Muy buenas noches“ lateinamerikanische Klänge in die Aula brachte. Die Polka „Andulka“ von Alexander von Maxen war wieder heiter, ehe sich das Ensemble mit dem Weihnachtswalzer (Walzer Nr. 2) von Dmitri Schostakowitsch verabschiedete. Den zweiten Teil des Abends übernahm der HTG-Chor unter der Leitung von Marianne Schneider.

Unter den Sängerinnen und Sängern befanden sich neben Schülern, Lehrern und Referendaren auch einige ehemalige Lehrerinnen. Gemeinsam gaben sie als erstes „Geh mit einem Lächeln durch die Welt“ zum Besten. „Auch wenn es dieser Tage nicht leicht fällt, kann das ein Motto für jeden Tag sein und es macht vieles einfacher“, erklärte Marianne Schneider den Titel. „Julen har bragt velsignet bud“ ist dänisch und bedeutet so viel wie „Die Weihnacht hat uns eine frohe Botschaft gebracht“.

Bei diesem Titel wurde der Chor tatkräftig von der Klasse 5d an den Xylophonen unterstützt. Mit „Let the heaven light shine on me“ und „This little light of mine“ brachte der Chor abschließend noch etwas Licht in die dunkle Jahreszeit.

Für das Weihnachtsduo haben sich Sandra Dold und Jan Radzuweit zusammen getan. Beide unterrichten Englisch am Hans-Thoma-Gymnasium, haben im Musikzimmer herausgefunden, dass sie musikalisch miteinander harmonieren und stimmten zwei englischsprachige Weihnachtstitel an. „Have yourself a merry little Christmas“ wurde schon von vielen großen Künstlerinnen gesungen und auch die Version von Jan Radzuweit am Klavier mit der Stimme von Sandra Dold ließ Gänsehaut aufkommen. Mit „Santa Claus is coming to town“ war das zweite Stück etwas swingiger gewählt und brachte noch einmal Stimmung auf. Der letzte Teil des Abends gehörte der Schulband „Hello to George“ unter Leitung von Daniel Rauhaus. Quer durch alle Klassenstufen ist die Band mit Gitarren, Bass, Schlagzeug und Klavier aber auch einer Bläsersektion bestehend aus Saxophon und Posaune besetzt. Dazu gehören drei Sängerinnen und ein Sänger, die sich für diesen Abend hauptsächlich aktuelle Popnummern ausgesucht hatten.

Neben „Pick Up The Pieces“ von der Average White Band, „Cool Kids“ von Echosmith, „Love Yourself“ von Justin Bieber standen auch „Locked Out Of Heaven“ von Bruno Mars, „Treat You Better“ von Shawn Mendes und „Gimme Some Lovin’“ von Steve Winwood auf dem Programm. Mit starken Stimmen und einer dazu harmonierenden Band bildete „Hello to George“ so einen gelungenen Abschluss für dieses Weihnachtskonzert und zeigte, was an einer Schule das ganze Jahr über im musikalischen Bereich geprobt und geleistet wird.