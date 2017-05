Lörrach Freundeskreis Asyl: Geflüchtete kochen für Gastronomen

Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern haben am Montag ein viergängiges Menü gekocht und serviert. Eingeladen waren unter anderem Gastronomen aus der Region

Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern haben am Montag ein viergängiges Menü gekocht und serviert. Eingeladen waren unter anderem Gastronomen aus der Region. Ziel der vom Freundeskreis Asyl initiierten Aktion war es, auf Kompetenzen aufmerksam zu machen und Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern zu knüpfen.

Zwölf Flüchtlinge aus Syrien, Pakistan, Afghanistan, Gambia und Nigeria hatten sich bereits am Nachmittag im gastronomischen Trainingszentrum der Ifas in Haagen eingefunden und das Menü für zahlreiche Gäste vorbereitet. Die Geflüchteten hatten in ihren Herkunftsländern als Küchenhelfer gearbeitet, aber auch ein ausgebildeter Koch mit eigenem Restaurant in Syrien und ein Patissier, der sein eigenes Geschäft in Aleppo hatte, waren darunter.

Isabel Schäfer-Neudeck, Hartmut Schäfer und Rolf Folk vom Freundeskreis Asyl hatten die Idee zu der Veranstaltung. Sie hatten vor eineinhalb Jahren für die in der Übergangsunterkunft in Hauingen untergebrachten Flüchtlinge gekocht. Die Aktion wurde wiederholt, und als die Geflüchteten in andere Unterkünfte, in denen es Kochmöglichkeiten gab, verlegt wurden, revanchiert sie sich und kochten für die Helfer.

Daraus entstand die Idee, diese Kompetenzen für die örtliche Gastronomie zu nutzen und Geflüchtete auf diese Weise möglicherweise in Arbeit zu bringen, denn Arbeit ist die beste Integration. Für die Idee fanden sich mehrere Unterstützer: das Landratsamt Lörrach, die Agentur für Arbeit, der Ausbildungs-Dienstleister Ifas, der auch gastronomische Weiterbildungen anbietet und in Haagen eine bestens ausgestattete Profi-Küche hat, sowie der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Für dessen Kreisvorsitzenden Mike Kiefer war es ganz klar, diese Aktion zu unterstützen. Er selbst hat in seinem eigenen Betrieb zwei Flüchtlinge beschäftigt, ein Dritter macht gerade einen Deutschkurs, und er hat positive Erfahrungen damit gemacht. Zwar gebe es hier und dort mal eine Holprigkeit, so müssten manche Geflüchtete erst einmal „was die Arbeitszeit angeht, auf deutsches Niveau gebracht werden“, sagte Kiefer. Insgesamt mache die Arbeit mit den Geflüchteten aber sehr viel Spaß.

Auch andere Gastronomen – ein gutes Dutzend aus dem ganzen Landkreis war gekommen – sind interessiert, Flüchtlinge zu beschäftigen, zumal die Gastronomie sehr große Schwierigkeiten hat, Personal zu finden. Das größte Problem sei die oft mangelnde Sprachkompetenz der Geflüchteten, stellten mehrere fest. Flüchtlinge mit sicherer Bleibeperspektive haben Anspruch auf Deutschkurse, die, die nur eine geringe Bleibeperspektive haben, jedoch nicht, stellte Eva Petersik fest. Aber auch diese bleiben oft für einige Jahre in Deutschland, deshalb fangen das Land Baden-Württemberg und der Landkreis das Defizit mit eigenen Deutschkursen auf.

Aber es sei auf diesem Weg schwierig, die Geflüchteten auf das notwendige sprachliche Niveau zu bringen, sagte sie. Ifas-Geschäftsführerin Dorothee Maier-Weiß wies darauf hin, dass ihr Unternehmen neben beruflicher Qualifikation auch Sprachkurse anbietet, die sehr handlungsorientiert auf den Beruf zugeschnitten sind.

Eva Faller von der Arbeitsagentur, wo es speziell für Geflüchtete ein besonderes Kompetenzzentrum gibt, erläuterte die nicht immer einfachen Voraussetzungen, Flüchtlingen zu beschäftigen. In den ersten drei Monaten in Deutschland dürfen diese überhaupt nicht arbeiten. Danach hängt es nicht nur von Qualifikation und Sprache ab, sondern auch vom Aufenthaltsstatus. Anerkannte Flüchtlinge dürfen ohne Einschränkungen arbeiten, andere, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber geduldet werden, brauchen eine Erlaubnis der Ausländerbehörde. Menschen aus den sicheren Herkunftsländern Albanien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Senegal erhalten in der Regel keine Arbeitserlaubnis.

Für Betriebe, die Flüchtlinge beschäftigen, gibt es Fördermöglichkeiten, berichtete Eva Faller, die Arbeitsagentur überprüft aber auch, dass Geflüchtete zu gleichen Bedingungen wie andere Arbeitnehmer angestellt werden. Dass Sprache oft das Hauptthema ist, weiß man auch bei der Arbeitsagentur. Ein Modell, nach dem Sprachkurse parallel zur Arbeit absolviert werden können, sei gerade angedacht.