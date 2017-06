Lörrach Frauenhaus: Viele müssen abgewiesen werden

Seit mehr als 30 Jahren hat Lörrach ein Frauenhaus, und es ist so notwendig wie eh und je. Die Belegungsquote ist heute sogar höher als in früheren Jahren

Lörrach (seh) Seit mehr als 30 Jahren hat Lörrach ein Frauenhaus, und es ist so notwendig wie eh und je. Die Belegungsquote ist heute sogar höher als in früheren Jahren – 2016 lag sie bei 96,4 Prozent. Sprich: Das Haus ist so gut wie immer voll belegt.

Das habe damit zu tun, sagt Mitarbeiterin Martina Kopf, dass physische und psychische Gewalt gegen Frauen nicht nachgelassen hat. Aber auch damit, dass die Betroffenen angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt oft lange im Frauenhaus bleiben. 56 Frauen und 38 Kinder fanden 2016 Aufnahme in der Einrichtung, deren Adresse anonym ist. Rund 70 Prozent der Jungen und Mädchen waren unter fünf Jahre alt.

Das liege daran, vermutet Martina Kopf bei der Vorstellung des Jahresberichts, dass der Gang ins Frauenhaus mit älteren Kindern mit höheren Hürden verbunden ist. Bei den Frauen aber, die mit Jugendlichen Zuflucht suchten, sei teilweise das Kind die treibende Kraft gewesen. Die Misshandler seien meist Ehemann oder Partner, vereinzelt aber auch der Sohn, der Vater, die Schwiegermutter.

Anders als früher sind viele Betroffene sehr jung. 2016 waren knapp 36 Prozent der Frauen noch keine 25 Jahre, weitere 43 Prozent keine 35 Jahre alt. Eine Erklärung gebe es dafür nicht, sagt Kopf. Es spiegle aber die traurige Tatsache, dass häusliche Gewalt sich in der jüngeren Generation keineswegs auswachse. 38 Prozent der Frauen blieben bis zu einer Woche, 21 Prozent bis zu einem Monat, 16 Prozent aber länger als ein Vierteljahr. Damit ist ein Teil der zwölf Plätze lange belegt. Das sei, sagt Kopf, „nicht Sinn und Zweck des Hauses“. Eine Folge ist, dass andere Hilfesuchende keine Aufnahme finden. 95 Frauen und 113 Kinder mussten 2016 abgewiesen werden mussten.

Zum Teil fanden sie Aufnahme in anderen Frauenhäusern, aber nicht alle wollen das. Doch auch bei höherer Fluktuation würden die Anfragen die Kapazitäten oft sprengen. Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt sei einfach nach wie vor hoch, sagt Martina Kopf – und auch der Mut gewachsen, sich Hilfe zu suchen.

Ging lange jede zweite Frau zum Misshandler zurück, so waren das 2016 nur noch 14 Prozent und vermutlich einige aus der gleich großen Gruppe, von deren Verbleib das sechsköpfige Frauenhaus-Team nichts weiß. 12,5 Prozent wurde die eheliche Wohnung zugewiesen, immerhin ein Viertel fand eine eigene Wohnung. Und das, so Kopf, obwohl diese Frauen auf dem extrem angespannten Markt kaum Chancen hätten. Die Frauen stammen aus vielen Ländern, sagt Kopf.

Geflüchtete Frauen kamen vereinzelt, aber das sei auch schon in der Vergangenheit so gewesen. 66 Prozent kamen aus Lörrach und dem Landkreis, der Rest von weiter her. Knapp 27 Prozent fanden über die Polizei den Weg in die Schutzeinrichtung, jede Dritte wurde von einem anderen Frauenhaus, Kliniken, Beratungsstellen oder anderen Institutionen vermittelt.