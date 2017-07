Lörrach Frau wird in ihrem Garten in Stetten von 30 Schafen geweckt

Frau wird in ihrem Garten in Stetten von 30 Schafen geweckt

Sehr erstaunt war eine im Stadtteil Stetten wohnhafte Frau am frühen Mittwochmorgen. Um 5.30 Uhr standen in ihrem Garten etwa 30 Schafe, die dort nicht hingehörten.

Die Frau informierte die Polizei, die vor Ort kam und sich das Ganze ansah. Tatsächlich hielt sich die Schafherde auf einer kleinen Wiese mitten im Wohngebiet auf und war offensichtlich ausgerissen. Nach kurzer Lagebesprechung umzäunten die Ordnungshüter die Wiese mit einem Trassenband und unterbanden sämtliche Ausbruchsversuche.Mit Hilfe von Anwohnern konnte ein Verantwortlicher ausfindig gemacht werden, der aber nicht zu erreichen war. Folglich halfen die Anwohner den Beamten weiter und montierten mit ihnen zusammen den Zaun an der eigentlichen Weide ab, die in unmittelbarer Nähe lag.Danach zäunte man gemeinsam die neue Weide ein. Damit saßen die Ausreißer fest und mussten später nur noch abgeholt werden, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.