Lörrach Frau will mit zwei Fahrrädern und 1,8 Promille nach Hause fahren

Frau will mit zwei Fahrrädern und 1,8 Promille nach Hause fahren

Die Polizei hat in Lörrach eine Frau kontrolliert, die mit einem sonderbaren Verhalten die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags war eine Polizeistreife in der Schwarzwaldstraße unterwegs und wurde von einem Mann angehalten. Der machte die Beamten auf eine Frau aufmerksam, die sich seltsam verhielt.Die Frau hatte zwei Fahrräder bei sich, von denen sie eines immer ein Stück weit fuhr und dann abstieg. Danach ging sie zurück, holte das zweite und fuhr zum ersten. Dabei soll die Frau in Schlangenlinien gefahren sein.Die Beamten kontrollierten die Frau, die erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwas mehr als 1,8 Promille.Da die Frau mit den Velos gefahren war, musste sie sich einer Blutprobe unterziehen und wurde wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.