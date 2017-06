Lörrach Frau verlangt in Apotheke Psychopharmaka mit gefälschtem Rezept - Festnahme

Frau verlangt in Apotheke Psychopharmaka mit gefälschtem Rezept - Festnahme

Am späten Dienstagnachmittag wurde die Polizei zu einer Apotheke im Stadtgebiet von Lörrach gerufen.

In dieser war eine Frau vorstellig geworden und legte ein Rezept eines Arztes aus der Schweiz vor, um sich diverse Medikamente geben zu lassen, darunter Psychopharmaka.Der Apotheker bekam Zweifel an der Echtheit und fragte bei der Arztpraxis nach. Dort wusste man von nichts, weshalb man die Polizei informierte.Deren Feststellungen ergaben, dass die in der Schweiz wohnhafte Frau das Rezept gefälscht hatte. Sie wurde daraufhin vorläufig festgenommen und wegen Urkundenfälschung angezeigt.