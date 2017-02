Lörrach Frau uriniert vor den Augen der Polizei vors Rathaus

Eine 45-jährige Frau wird wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in Lörrach angezeigt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Am Freitagmittag, gegen 13 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Lörrach eine 45-jährige Frau vor dem Rathaus der Stadt Lörrach.Die stark betrunkene Frau war zuvor aufgefallen, da sie regungslos auf dem Boden lag. Als die Beamten versuchten, mit der Frau zu sprechen, ging diese plötzlich ein paar Schritte weiter, zog ihre Hose herunter und urinierte mitten auf den Platz vor dem Rathaus.Die 45-jährige musste in der Folge zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Als Konsequenz für ihr Verhalten wird die Frau wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt und muss außerdem die Kosten für die Gewahrsamnahme bezahlen.