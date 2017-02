Unternehmen in Lörrach zufrieden mit dem Jahr 2016. Für 2017 sind die Erwartungen mehrheitlich ebenfalls zuversichtlich.

Für viele Lörracher Firmen verlief das Jahr 2016 in wirtschaftlicher Hinsicht ganz erfreulich. Es gibt aber auch Unternehmen in der Stadt, die vergangenes Jahr mit der Situation am Markt zu kämpfen hatten. Die meisten blicken jedoch optimistisch in die Zukunft. Wir haben uns in einigen Firmen umgehört.

Bei der Firma Technische Textilien Lörrach (TTL) ist der Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres stabil geblieben. Der Gewinn ist indessen geringfügig zurückgegangen. „Wir konnten das Niveau des Vorjahres halten, der Gewinn ist auch ganz ordentlich, und damit wir sehr zufrieden“, sagt Geschäftsführer Roland Jaehn. Für 2017 wurde ein kleiner Zuwachs beim Umsatz eingeplant, man geht von einem stabilen Gewinn aus. „Das Problem ist, dass wir nicht lange vorausplanen können, weil unsere Auftragsbücher immer nur für drei bis vier Wochen gefüllt sind, was mit unserem Markt und unserem Geschäftsmodell zusammenhängt“, erklärt Jaehn. TTL stellt Filtermedien, Wäschereitextilien und Industrietextilien, etwa für Brandschutz, Isolierung oder Fahrzeugbau her. Für diese Branche geht Jaehn von einer Stabilität aus, er erwartet weder Einbrüche noch übermäßiges Wachstum.

Für den Drehteilehersteller und Autozulieferer NSI verlief 2016 überaus erfreulich. Gegenüber 2015 ist der Umsatz um gut sieben Prozent gestiegen und lag bei 34 Millionen Euro. „Das ist der höchste Umsatz, den wir je hatten“, freut sich Geschäftsführer Wolfgang Wetzel. Die Auslastung des Werks liegt an der Obergrenze, weshalb auch in diesem Jahr wieder kräftig investiert wird, nämlich in Höhe von zwei Millionen Euro. Auch die Stammbelegschaft hat sich 2016 um sieben Personen erhöht auf aktuell 227 Mitarbeiter. Wetzel ist auch für 2017 sehr zuversichtlich, allerdings sei es schwierig, eine Prognose für das ganze Jahr abzugeben, da die Aufträge in der Regel nur etwa vier Monate in die Zukunft reichen.

Für die Medizintechnik-Firma Vascomed lief das Jahr 2016 gut und entsprach den Erwartungen, wie Geschäftsführer Wolfgang Geistert berichtet. In das neue Jahr blickt er sehr optimistisch. Er geht davon aus, dass es noch besser läuft als das vergangene und das Geschäftsvolumen wächst. Derzeit beschäftigt Vascomed 220 Mitarbeiter, diese Zahl ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Für Hiebers Frische Center war 2016 ein sehr gutes Jahr. Geschäftsführer Dieter Hieber hofft, dass das neue Jahr ebenfalls positiv verläuft, hat aber die Planung etwas heruntergeschraubt. Grund für die niedrigeren Erwartungen ist die Lage der Feiertage 2017. Weil mehr Feiertage auf Wochentage fallen als im Jahr 2016, sind die Märkte dieses Jahr an weniger Tagen, geöffnet. „Aber nichtsdestotrotz haben wir optimistisch geplant“, so Hieber.

Der Maschinenbauer Kaltenbach schreckte Ende des Jahres mit der Nachricht auf, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr halbiert hat und die Firma sich in einer Liquiditätskrise befinde. Unmittelbar vor Weihnachten gab das Unternehmen jedoch bekannt, mit der Zobel Values AG einen Partner ins Boot geholt zu haben, der nicht nur finanzkräftig ist, sondern auch ein eigenes Netz von Lieferanten und Kunden mit einbringt. Zugleich läuft seit einem Jahr im Unternehmen eine Umstrukturierung, die noch zwei weitere Jahre in Anspruch nehmen wird und von der man sich straffere Produktionsabläufe verspricht. So soll gewährleistet werden, dass einzelne Teile in alle Maschinen derselben Produktfamilie eingebaut werden können, was die Produktion vereinfacht. Zugleich setzt Kaltenbach auf eine fokussierte Marktbearbeitung. Diese Umstände führen dazu, dass das Unternehmen nun wieder optimistisch in die Zukunft schaut.