Lörrach Ferienaktion: Wenn Kinder einen Platz gestalten

35 Jungen und Mädchen werden vom 14. bis zum 18. August in einem Kurs Ideen zum Senser Platz entwickeln. Die Ferienaktion des SAK-Kinderbüros ist auch für die Lörracher Stadtplanung von Interesse.

Lörrach (tm) Wie würden Kinder die Stadt gestalten? Was fehlt ihnen und was würden sie anders machen? Mitte August haben gut 35 Jungen und Mädchen die Möglichkeit, ihre Ideen, Vorschläge und Wünsche einzubringen und am Senser Platz etwas davon umzusetzen. Die Ferienaktion des SAK-Kinderbüros ist auch für die Lörracher Stadtplanung von Interesse.

Seit rund 15 Jahren bietet der SAK Lörrach in enger Kooperation mit der Stadt Ferienprogramme an, teils als offene Mitmachangebote, teils mit verbindlicher Anmeldung. „Wir wollen dabei die Kinder nicht nur beschäftigen, sondern möchten sie fit machen fürs Leben und wollen, dass sie sich am öffentlichen Leben beteiligen“, erklärt Birgitt Kiefer, Leiterin des SAK-Kinderbüros. Vergangenes Jahr gab es in den Pfingstferien den Programmpunkt „Ist das Kunst oder kann das weg?“, bei dem die Kunstwerke in der Stadt Thema waren. Dabei wurde rasch auch die Gestaltung der Lörracher Plätze zum Thema. Besonderes zum Senser Platz kamen von den Kindern Rückmeldungen, was sie dort vermissen – von Blumen bis zum Planschbecken und Kaugummiautomaten.

Ihre Ideen haben sie aufgeschrieben und an Monika Neuhöfer-Avdic, Fachbereichsleiterin Stadtplanung und Stadtentwicklung im Rathaus, geschickt. „Und sie hat prompt reagiert“, freut sich Birgitt Kiefer. „Die öffentlichen Plätze sind für alle da, auch für Kinder und Jugendliche“, betont Monika Neuhöfer-Avdic. Oft werden Plätze gewünscht, wo man sich ohne Konsumzwang aufhalten kann. Auch Überdachungen sind immer wieder ein Thema. Die neu gefasste Gemeindeordnung schreibt vor, auch Kinder und Jugendliche an Planungsprozessen zur Gestaltung öffentlicher Räume zu beteiligen, was die Stadtverwaltung bereits in Bezug auf den Bahnhofsplatz gemacht hat.

„Je mehr Ideen wir bekommen, umso besser“, sagt Monika Neuhöfer-Avdic. Nicht nur die Kinder, auch die Verwaltung und Fraktionen des Gemeinderats sehen am Senser Platz Handlungsbedarf.

Im Moment ist man in der Analysephase, nächstes Jahr sollen Maßnahmen geplant werden. Vom 14. bis zu 18. August findet nun der Kinderkurs „Ich habe eine Idee: Wir gestalten und verschönern die Innenstadt – wir reden und machen mit!“ statt, und zwar auf dem Senser Platz und im Alten Wasserwerk. Die Anmeldung ist bereits gelaufen. 35 Kinder werden dabei sein, darunter auch behinderte Kinder und Kinder aus Flüchtlingsfamilien. Auf dem Senser Platz können sie Kunstwerke gestalten, eigene und gemeinsam ein großes, das auf dem Platz bleiben soll. Die Künstlerin Gaby Roter wird mit den Kindern arbeiten. Ein Teil des Platzes soll in ein Open Air Künstleratelier verwandelt werden, es wird ein Kunstkiosk geben, Liegestühle und ein Planschbecken, kündigt Birgitt Kiefer an. Die Werke sollen in einer Ausstellung gezeigt werden, ihre Ideen fließen in den Planungsprozess ein.

Lörrachs Jugendreferent Stefan Dieterle findet es großartig, dass Kinder- und Jugendarbeit auf diese Weise mit Stadtplanung zusammengeführt werden kann. Ermöglicht wird das Projekt auch durch die BB Bank, die die Aktion mit 3120 Euro unterstützt.