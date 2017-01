Lörrach Fahrradparkhaus am Bahnhof soll bekannter werden

Einrichtung erfüllt die Erwartungen bislang nicht. Velö-Station nur zu 30 Prozent belegt. Kombi-Tickets für Carsharing-Nutzer

Die Einstellhalle bei der Fahrradstation Velö ist immerhin zu etwa 30 Prozent belegt, wie man wohlmeinend formulieren könnte. Oder sie steht zu mehr als zwei Dritteln leer, wie die Kritiker sagen würden. Unabhängig von der jeweiligen Sichtweise ist Fakt, dass das Fahrradparkhaus am Bahnhof nicht die Erwartungen erfüllt. Dies belegt auch der Sachstandsbericht, der im Ausschuss AUT diskutiert wurde. Während Bernhard Escher (CDU) schon von „einem Grab“ sprach, geben die Grünen die Hoffnung noch nicht auf. Zur Eröffnung der Abstellhalle, mit der auch die Fahrradstation Velö komplett war, hatte Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) Lörrach einen Besuch abgestattet. Doch der Begeisterung für die Anlage folgte bald die Ernüchterung. Das Angebot wurde nur zögerlich angenommen, und als Folge von Einbrüchen und Diebstählen war der Ruf schon ramponiert, ehe sich die Halle überhaupt als Fahrradparkhaus etabliert hatte.

Boxen kommen besser an

Immerhin hat sich die Einrichtung zwischenzeitlich etwas berappelt. Die separat abschließbaren Fahrradboxen sind relativ gut ausgelastet. Schwankungen bei den Ticketverkäufen fallen nicht mehr so stark aus wie am Anfang. Der Verkauf von Tageskarten liegt konstant bei etwa 100 pro Monat, wobei im September 2016 erstmals mehr als 200 Tickets abgesetzt wurden. Die Nachfrage nach Wochen- oder Jahreskarten bleibt schwach. Die Stadtwerke, in deren Zuständigkeit die Anlage fällt, und der städtische Fachbereich Kommunikation haben mit Flyern, Anschreiben und Anzeigen versucht, die Velö-Halle bekannter zu machen. Das hat laut Verwaltungsbericht zu einer „erkennbaren Nachfragesteigerung“ geführt.

Nun ist geplant, in Kooperation mit Partnern die Anlage bekannter zu machen. Den Nutzern der Carsharing-Organisation Stadtmobil, deren Abstellplätze Teil der Anlage sind, werden kombinierte Jahreskarten angeboten. Denn oft kommen die Carsharing-Nutzer mit dem Rad und stellen es an der Halle ab, so lange sie mit den Autos unterwegs sind. Außerdem ist an Hinweisschilder direkt auf dem Bahngelände und auch an anderen Stellen in der Stadt gedacht. Schließlich könnten Tickets mit ÖPNV-Angeboten kombiniert werden.

Doch die Kritiker im Gemeinderat bleiben skeptisch. CDU, SPD und Freie Wähler fordern, für den Betrieb der Halle und auch für die Werbemaßnahmen eine Kostenrechnung vorzulegen. „Es fehlt im Bericht die finanzielle Seite“, moniert Bernhard Escher für die CDU. Die Velö-Halle sei „ein Mahnmal dafür, künftig genauer hinzuschauen“. Hubert Bernnat (SPD) sagte, eine Auslastung von etwa 30 Prozent sei „deutlich zu wenig“. Escher wie Bernnat sprachen sich dagegen aus, die anderen offenen Abstellplätze im Bahnhofsbereich zu reglementieren, um die Radfahrer verstärkt in die Velö-Halle zu bugsieren. Matthias Lindemer sagt, die Halle beraube das Verkehrsmittel Fahrrad seiner Vorteile. Diese seien nämlich, kostenlos direkt bis zum Ziel zu kommen. Bei der kostenpflichtigen und ungünstig gelegenen Halle seien genau diese Vorteile „eigentlich dahin“. Die Grünen wollen die Zahlen „nicht schönreden“, wie Gerd Wernthaler sagte. Allerdings plädierte er dafür, die Abstellanlage nicht ohne den Gesamtzusammenhang der Fahrradstation zu sehen. Und die funktioniere in den Bereichen Verleih, Reparatur und Beratung hervorragend. „Alles zusammen ist eine gute Sache“, so Wernthaler.