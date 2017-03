Lörrach Eurodistrict: Werbung für das Europa des Alltags

Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens stellt sich der Trinationale Eurodistrict mit hochkarätiger Besetzung in Lörrach vor

Lörrach (tm) Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung ist nicht besonders öffentlichkeitswirksam. Die Auswirkungen sind es dagegen schon: grenzüberschreitende Feste und Sportveranstaltungen, Konzerte und Begegnungen oder die Mobilität über Grenzen hinweg. Seit zehn Jahren bemüht sich der Trinationale Eurodistrict Basel (TEB) darum, dass das Dreiland enger zusammen wächst. Aus Anlass dieses runden Geburtstags stellte er sich am Samstag auf dem Alten Markt der Öffentlichkeit vor.

„La Capella“, die Blaskapelle des Landratsamtes, unterhielt die Passanten, es gab Kaffee, heiße Schokolade und Crêpes und Informationen über den TEB. „Wir brauchen den TEB mehr denn je, denn es gibt kein Thema, das nicht grenzüberschreitende Auswirkungen hätte“, stellte Bürgermeister Michael Wilke fest. Die ersten zehn Jahren wurden vor allem dazu genutzt, einander kennen zu lernen und Vertrauen zu schaffen, sagte er.

„Leider bin ich überzeugt, dass viele von Ihnen den TEB nicht kennen“, meinte Landrätin Marion Dammann, die Mitglied im Präsidium des TEB ist. Dabei gibt es inzwischen durchaus große Projekte, etwa die Internationale Bauausstellung (IBA) Basel, deren Träger der TEB ist, und die durch Modellprojekte das Zusammenwachsen der trinationalen Region fördert. Lörrach ist unter anderem mit dem Ausbau des Hauptbahnhofs zur Mobilitätsdrehscheibe und mit dem Projekt Zollweg beteiligt. In den Themen Raumordnung und Landschaft, Verkehr und Mobilität, Energie, Umwelt und Bürgergesellschaft arbeiten die drei Länder in der Region zusammen, und der TEB fördert grenzüberschreitende Begegnungen wie Sportturniere, Theaterworkshops, Ausstellungen und Feste.

Um für die Bürger spürbare Fortschritte zu erzielen, müssen die Rechtssysteme, die Kulturen und die politischen Meinungen aus drei Ländern in Einklang gebracht werden, stellte Marion Dammann fest. Bürger überschreiten die Ländergrenzen hingegen jeden Tag, und das sei auch gut so, denn der Eurodistrict lebt durch die Begegnung der Menschen.

Viele Millionen Euro an Fördermitteln konnte der TEB schon für gemeinsame Projekte in die Region holen, betonte die Landrätin, und damit wurden auch 14 Bürgerbegegnungen gefördert. Nur miteinander könne man die Region, die an wichtigen Verkehrsachsen liegt, voranbringen. „Hier lebt und pocht das Herz Europas“, sagte Marion Dammann. Lukas Ott, Stadtpräsident von Liestal und ebenfalls Präsidiumsmitglied des TEB, stellte fest, es sei immer noch eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass die Grenzen im Alltag möglichst wenig zu spüren sind. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass man sich immer wieder über Grenzen hinweg begegne, und mit dem TEB sei eine Plattform geschaffen worden, um regelmäßig zusammenzuarbeiten und Projekte förderfähig zu machen für Bern, Berlin, Brüssel und Paris.

Auch aus basel-landschaftlicher Sicht habe das Projekt „3Land“ eine enorme symbolische Bedeutung, hob Ott hervor. Jean-Marc Deichtmann, Bürgermeister von Huningue und drittes TEB-Präsidiumsmitglied, sagte, der TEB arbeitet daran, dass die Grenzen zwischen den Ländern im Dreiländereck keine Grenzen sein sollen und der Rhein ein Ort der Zusammenkunft ist und keine Trennlinie, wie das früher der Fall war.

Deichtmann zitiert den Weiler OB Wolfgang Dietz mit den Worten: „Wir sind Europäer des Alltags.“