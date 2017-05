Lörrach Erstes Food and Drink Festival in Lörrach übertrifft Erwartungen der Veranstalter

Erstes Food and Drink Festival in Lörrach übertrifft Erwartungen der Veranstalter

Das erste Food and Drink Festival auf dem Areal der Lauffenmühle wird ein großer Erfolg.

Thai-Gerichte aus dem Wok, mexikanische Burritos, italienische Pasta, österreichische Knödel oder Burger, dazu Eistee, Fruchtsaft, Cocktails oder Bier von hier. Und hinterher Crêpes, Waffeln oder frittiertes Eis. Beim Food and Drink Festival bei der Lauffenmühle gab es von Donnerstag bis Sonntag eine enorme Auswahl an Street Food und Getränken.

Street Food ist im Kommen. In einer Welt, die von Geschwindigkeit bestimmt wird, bleibt auch fürs Essen oft nicht viel Zeit. Ein schneller Snack auf die Hand, ein Essen im Gehen auf der Straße sind im hektischen Berufsleben oft Alltag. Doch jenseits von Döner, Pizza und Fleischkäswecken gibt es mittlerweile eine Menge ausgefallener Idee. Nicht selten werden sie von fliegenden Händlern und Köchen angeboten, die ihre fahrbaren Imbissrestaurants dort aufstellen, wo viele Leute sind.

Von Donnerstag bis Sonntag haben sich mehr als 30 von ihnen, die teilweise aus einiger Entfernung angereist waren, auf dem Gelände der Lauffenmühle in Lörrach versammelt – und es kamen jede Menge Leute, um das breite kulinarische Angebot auszutesten. Eine Vielzahl illustrer Stände gab es da, aufwendig gestaltet und mit bemerkenswerten Angeboten. Frische Pasta und liebevoll gemachte Sandwiches, gegrillte Ribs und Burger, die mit viel Aufwand zubereitet wurden, konnten die Gäste probieren. Fischgerichte und argentinische Steaks, Flammkuchen und Arancini fand, wer zwischen den Ständen entlang bummelte.

Viel Absatz fand bei sommerlichem Wetter der selbst gemachte Eistee. Während mittags vielleicht manch einer den Besuch im Schwimmbad vorzog, wurde es abends voll. „Donnerstag war eine Bombe!“, freut sich Thomas Platzer, Geschäftsführer der Regio-Messe. Die Messe hat die Veranstaltung gemeinsam mit Patrick Götz, Inhaber des Lörracher Clubs „Room 14“, veranstaltet. „Er kam auf uns zu, und wir haben überlegt, wie wir das gemeinsam umsetzen können“, sagt Platzer. Das Gelände der Lauffenmühle schien geeignet. Hier findet während der Regio-Messe die Oldierama statt, daher kannte man sich bereits und pflegt eine unkomplizierte Zusammenarbeit, sagt Platzer.

Und der Erfolg war durchaus groß. Der Stand mit den Ribs hatte 150 Kilogramm für vier Tage bestellt – am Freitagabend war alles weg. Auch der von der Regio-Messe betriebene Bierbrunnen brauchte am Freitag Nachschub, und der Eistee fand riesigen Absatz. An manchem Stand bildeten sich lange Schlangen. „Die Stimmung ist gut, und auch die Händler sind sehr zufrieden“, freut sich Thomas Platzer. Vermisst wurde von einigen der angekündigte Stand mit polnischem Essen, doch der musste wegen Krankheit absagen, wie auch ein vegetarischer Anbieter, bei dem es einen Todesfall in der Familie gegeben hatte. Ein Ersatz mit vegetarischen Speisen fand sich kurzfristig.

Auch am Samstagabend, an dem zusätzliche Gin-Stände aufgebaut wurden, war das Gelände voll. Für das Feuerwerk, das in der Nähe gezündet wurde, war das Festival nicht verantwortlich. „Fürs erste Mal lief es sehr gut und hat unsere Erwartungen übertroffen, auch was die Zahl der Besucher angeht“, bilanziert Platzer. Nur ein paar zusätzliche Sonnenschirme hätte man brauchen können. Das Festival soll kein einmaliges Event bleiben, auch die Truck-Betreiber haben nach einer Fortsetzung gefragt. Die Veranstalter prüfen nun, ob eine Neuauflage bereits im Herbst möglich ist.