Lörrach Erstes Food & Drink Festival: Quer durch die Küchen der Welt schlemmen

Das erste Food & Drink Festival Lörrach lockte zahlreiche Besucher auf das Areal der Lauffenmühle in Lörrach-Brombach. Was die 35 Trucks kulinarisch zu bieten haben und ob sich ein Besuch lohnt, erfahren Sie hier.

Da hatten die Lörracher Regio-Messe-Macher Natalia Golovina und Thomas Platzer im wahrsten Wortsinne ein gutes Näschen: Das von den Regio-Messe-Machern gemeinsam mit Patrick Götz vom Gastro-Unternehmen "Room 14" initiierte erste Lörracher "Food & Drink Festival" auf dem Areal des Textilunternehmens Lauffenmühle in Lörrach-Brombach erlebte zum Auftakt am Himmelfahrtstag einen deutlich über den Erwartungen hinaus gehenden Besucherzuspruch. Angesichts anhaltend guter Wetterprognosen dürften die angestrebten bis zu 10 000 Besucher am Sonntagabend erreichbar sein.

Von Asien in den Orient

Auf dem Areal der Lauffenmühle fühlt man sich dieser Tage fast wie auf einem asiatischen oder mediterranen Markt, einem orientalischen Basar – Street Food ist dort schon lange das Haupt-Speisenangebot und nun ist diese Form von Verköstigung auch im Dreiländereck angekommen. Deutlich wird an den rund drei Dutzend Ständen und Trucks, fahrbaren Küchen, dass "Street Food" nichts mit "Fast Food" zu tun hat, obwohl es ebenfalls als Imbiss zum Verzehr "To Go" angeboten wird. Frische ist oberstes Prinzip; Kenner der Szene schätzen darüber hinaus die Vielfalt der Angebote. Alles wird vor den Augen der Besucher frisch zubereitet, bevor es dem Gast überreicht wird.

Obwohl das Essen "To Go" angeboten wird, kann auf dem Food & Drink Festival gut verweilt werden. Auf dem Gelände gibt es einen, im passenden Abstand eingefügten, Sitzbereich sowie zahlreiche Bistro-Tische. Vom altersmäßig bunt gemischten, allerdings einen Schwerpunkt im Bereich Jung und Junggeblieben aufweisenden, Publikum wird dies genauso geschätzt, wie die verschiedenen Sonderaktionen an den Festival-Tagen.

Food & Drink Lörrach