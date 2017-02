Lörrach Erschließungskosten: Stadt bittet Anwohner zur Kasse

Straßenunterhalt kostet viel Geld. Investitionsschwerpunkt für die nächsten Jahre

Lörrach (ger) 16 Millionen Euro muss die Stadt in den nächsten fünf bis zehn Jahren für den Straßenunterhalt ausgeben. Das geht aus der Straßendatenbank hervor, die den Bedarf widerspiegelt. Stadtrat Thomas Denzer (FW) ist die Summe nicht genug, wie er bei der Vorstellung des aktuellen Sachstands im Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales betonte. Viele Anwohner werden in den kommenden Jahren allerdings unerwartet Rechnungen erhalten, denn auf sie kommen erstmals Erschließungskosten für ihre Straße zu.

Als schlecht und überfällig weist die aktuelle Erhebung mehr als 15 Prozent der Straßen im Zuständigkeitsbereich der Stadt aus. Sie gehören den Kategorien 5 und 4 der Datenbank an, die einen dringenden Sanierungsbedarf und schlechten Zustand beschreiben. Von den 180 Kilometern Gesamtlänge betrifft das also rund 27,5 Kilometer – wäre das nur eine einzige Straße, entspräche das der Strecke von der Grenze in Stetten aus flussaufwärts der Wiese entlang bis ans Ortsende von Zell-Atzenbach.

Fast fünfeinhalb Kilometer Straße müssen dringend erneuert werden, mehr als 22 Kilometer befinden sich in einem schlechten Zustand. Das bedeutet, 4,5 Millionen Euro müssen sofort und 11,3 Millionen Euro in den nächsten fünf bis zehn Jahren für den Erhalt dieser Straßen investiert werden. Die Kosten für wichtige Investitionen sind mit den 16 Millionen Euro zwar sehr hoch, doch der größte Teil der Straßen befindet sich in einem mittelmäßigen bis guten Zustand. Das gilt für jeweils rund 37 Prozent, insgesamt also fast 134 Kilometer. Als gut und neuwertig eingestuft sind fast 19 Kilometer.

Im Vorjahr hat die Stadt aufgrund fehlenden Geldes im Haushalt keine Straßen neu gebaut. Über die eigentlich für 2016 vorgesehene Erweiterung des Straßennetzes im Gewerbegebiet Entenbad soll erst im April entschieden werden.

Das Regierungspräsidium übernahm mit dem Bau des Kreisels an der Damm-/Wiesentalstraße das größte Projekt des Jahres. Für den Unterhalt gab es die größte Baustelle am Autobahnzubringer. Beim Hasenloch und in der Brombacher Straße sowie kleinere Maßnahmen in den Innenstadt und am Hünerberg. Dazu zählte auch die Dammstraße, die abschnittsweise eine neue Asphaltdecke bekam. Klaus Dullisch, der Leiter des städtischen Fachbereichs Straßen/Verkehr/Sicherheit, kündigt als Investitionsschwerpunkt für die nächsten Jahre Straßenzüge an, bei denen die Stadt nach dem Ausbau Erschließungsbeiträge erheben kann. Vor allem im Auge habe er die Inzlinger Straße, Schönaustraße, einen Teil der Carl-Maria-von-Weber-Straße, Holzgasse und den noch nicht gebauten Teil der Straße Am Sonnenrain.

Die Strategie sei es, sich Straßen vorzunehmen, die noch nicht erstmalig erschlossen wurden. „Das wird nicht jedem Anwohner gefallen“, sagte er, wies aber darauf hin, diese Straßen benötigten Erschließungen wie Entwässerung und Beleuchtung. Als größere Baustelle vorgesehen ist, die Brombacher Straße als Fortsetzung der Erneuerung im vergangenen Jahr im Abschnitt von kurz nach der Abzweigung Bärenfelser Straße bis zur Schwarzwaldbrücke zu sanieren. Denzer mahnte, er sehe dennoch einen Sanierungsstau. „Wir sind leider immer einen Schritt hintendran, dann wird es immer teurer.“ Zu erwartende Winterschäden seien nicht in der Datenbank berücksichtigt. Bürgermeister Michael Wilke kündigte an, die Stadtverwaltung werde bald auch eine Brückendatenbank vorstellen.

„Ich glaube, wir sind besser dran, als viele andere Kommunen.“ Dullisch informierte, die Brücke Eisenbahnstraße über die Wiese in Haagen müsse saniert werden. Sie weise Haarrisse auf, habe eine Sonderprüfung ergeben.