Lörrach Ende der Fasnacht: In bunt getupften Pfützen schwofen

Guggenkonzert auf zwei Bühnen: Finale Veranstaltung der Lörracher Fasnacht leidet unter Wind und Regen

Kurz vor der Ziellinie beim Finale vo de Lörracher Fasnacht ist dem guten Wetter gestern Nachmittag dann doch noch die Puste ausgegangen. Stattdessen ballte es sich zu veritablen Sturmböen zusammen, die immer wieder über den Alten Marktplatz mit seinen zwei gegeneinander stehenden Bühnen fegten.

Wie hatte Obergildenmeister Jörg Roßkopf noch am Vormittag beim Heringsessen philosophiert? „Bei schönem Wetter Fasnacht machen kann jeder. Der wahre Narr zeigt sich, wenn es von Petrus mal nicht so gut kommt.“ Von denen gibt es in Lörrach scheinbar genug. Sie kamen zwar nicht in der hohen Zahl anderer Jahre, doch ließen sich die Unermüdlichen die Freude an den letzten zerknackten und zerfetzten Melodien der Saison nicht nehmen, sondern schwoften auch in mit Konfetti bunt getupften Pfützen.

„Eins kann mir keiner nehmen, und das ist die pure Lust am Leben“, sangen sie sich auf dem Platz mit den Ohreputzern die Seele aus dem Leib. Als kleine Formation spielten diese auf der Bühne beim „Wilden Mann“. Im Wechsel enterten die großen Musiken die Hauptbühne. Silvio Übensee von der Guggemusik 53 wechselte jeweils mit und moderierte das Guggenkonzert. Das Publikum auf dem Platz musste sich nur noch um 180 Grad drehen und stand richtig.

Neben den Ohreputzern traten beim Finale die Jokerz/Burgfetzer, Fröschleloch-Echo aus Murg-Niederhof, Nodespucker Weil, Sumpfgumba Grenzach-Wyhlen, Ranzepfiffer, Gassefäger, Tschäddärä, 53er und Trottwarschlurbi aus Lörrach, Oktave-Chratzer aus Brombach sowie die Pfuus-Bagge aus Rheinfelden-Eichsel auf.

Das war es dann auch schon mit der Lörracher Fastnacht 2017. Das Narrenbaumfällen, das in den vergangenen Jahren noch direkt nach dem Monstre folgte, musste heuer abgesagt werden – aus zweierlei Gründen: Zum einen wegen des stürmischen Wetters, zum anderen aber auch in Folge der neuen Sicherheitsbestimmungen. Die Hütten, so erklärte Jörg Roßkopf, stünden jetzt drei Meter von den Häusern weg. Auf dem Alten Marktplatz sei infolge dessen ein Narrenbaumfällen zwischen Menschen und Hütten nicht mehr möglich. Erst wenn alles abgebaut worden ist, kann die Säge angesetzt werden.