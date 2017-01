Lörrach Einmal im Leben Lokführer sein im Gewerbepark Schöpflin

Die Begeisterung war vielen anzumerken, die am Wochenende die Anlage der Spur 1-Freunde Südbaden im Gewerbepark Schöpflin in Brombach in Augenschein nahmen.

Vor allem Ältere kamen und verfolgten mit leuchtenden Augen den Fahrbetrieb auf der Bahnanlage. Mancher erzählte, dass ihn der Besuch der Anlage an seine Jugendzeit erinnere. Vorstandsmitglied Siegfried Senft berichtete von den Aktivitäten des vergangenen Jahres. Am Bahnhof Seinsbach wurde unter anderem mit Freude am Detail eine Bahnhofswirtschaft mit Inneneinrichtung und Beleuchtung geschaffen. Vieles sei für die nächsten Jahre in Planung. Aktuell wird an der Silhouette einer Stadtansicht an der Fahrstrecke gearbeitet, sie ist bereits jetzt ein Blickfang.

Ein Problem sei, dass der Nachwuchs für das teure Hobby fehle. Eine große Lokomotive kosten zwischen 2000 und 3000 Euro. Auch ist das Hobby zeitintensiv. Der Vorsitzende Walter Basler und sein Stellvertreter Walter Schweikert zeigten sich erfreut über das Besucherinteresse an den öffentlichen Fahrtagen. Die Mitglieder kommen aus allen Berufszweigen, sagte er, ihr Fachwissen aber bringen besonders ehemalige Bahnangestellte ein. Gearbeitet werde an der Bahnanlage im Team, jeder könne seine Ideen einbringen. Die mehr als 80 Quadratmeter große Anlage steht in den Vereinsräumen in der Schopfheimer Straße 25 (Schöpflin-Gewerbepark). Die Modellbahn im Maßstab 1:32 mit einer Spurweite von 45 Millimetern hat eine Streckenlänge von 287 Metern, umgerechnet rund 9,2 Kilometer. Die Funktionsabschnitte sind Hauptbahnhof Seinsbach (Baden), Bahnbetriebswerk St. Michaelisdon AST, Nebenbahn mit Endbahnhof Schönheide am Wald, Schattenbahnhof „S-Bhf." und Haltestelle St. Wolfgang. Der Grundstein für die heutige Bahnanlage wurde 1995 gelegt. Seither wird die Anlage erweitert.

Walter Basler (Vorsitzender), Römerstraße 16, 79541 Lörrach; Walter Schweikert (Stellvertreter), Leinengasse 5, 79541 Lörrach; E-Mail: info@spur-1-freunde-suedbaden.de, www.spur-1-freunde-suedbaden.de, 07621/473 94. Vereinsheim: Schopfheimer Straße 25, Lörrach-Brombach. Vereinsbetrieb: samstags 14 bis 18 Uhr, mittwochs 19 bis 22 Uhr.