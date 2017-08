vor 3 Stunden jsc Lörrach Einkaufsmarkt nach Brandalarm in der Lörracher Innenstadt geräumt

Aufregung gab es am Dienstagabend im Einkaufszentrum am "Meeraner Markt". Im dortigen Hieber-Markt lösten kurz vor 19 Uhr nacheinander die Brandmelder aus, so dass von einem Ernstfall ausgegangen werden musste.