Lörrach Eine Reise durch die Welt des Musicals

Bei den Star-Nights kommt im fast ausverkauften Burghof in Lörrach ein dort eher seltenes Genre zur Geltung.

Abwechslungsreiche Unterhaltung versprach die Show „Best of Musical – Star-Nights“ im Burghof. Mit einem unterhaltsamen Programm quer durch die Musicalgeschichte der vergangenen 50 Jahre hat das Ensemble das Publikum begeistert. Musicals zählen zu den bisher kaum gesehenen Genres im Burghof. Lörracher, die eines sehen und dafür nicht gleich weit durchs Land fahren wollten, konnten dies bisher nur im Gloria-Theater in Bad Säckingen oder im Musical-Theater Basel.

Der mit bis auf vereinzelte Plätze ausverkaufte Burghof bewies, dass Musicals beim Publikum gut ankommen. Dieses war bunt gemischt, bei Jugendlichen und Erwachsenen bis hin zum Seniorenalter, fand das Programm Anklang. Ein internationales Ensemble stellte einen Querschnitt der bekanntesten Lieder aus erfolgreichen Musicals vor. Von Klassikern wie „West Side Story“ oder „My Fair Lady“ über moderne Produktionen wie „Ich war noch niemals in New York“ oder dem Abba-Musical bis hin zu Rockmusicals wie „The Rocky Horror Picture Show“ und The Who’s „Thommy“ erlebte das Publikum einen Streifzug durch die Geschichte der Musicals.

Den Auftakt in die Reise durch die Welt der Musicals gab das Stück Supercalifragilisticexpialisocious aus Mary Poppins. Nach kurzem Szenenwechsel tauchte das Publikum in die Welt von „Cats“ ein. Eine beeindruckende Vielfalt an Kostümen zeigten die 14 Künstlerinnen und Künstler – mehr als 250 insgesamt, wie es im Programm heißt. Die Zeitreise durch die Musicals erforderte jeweils auch einen Wechsel des Bühnenbildes.

Einfach und effektvoll war die Lösung: Mit einem Projektor projizierte die Crew die jeweilige Kulisse an die Bühnenwand und schaffte es so, das Publikum in Sekunden von der afrikanischen Savanne aus dem „König der Löwen“ in die Zeit der französischen Revolution von „Les Miserables“ zu versetzen. Insgesamt zeigte das Ensemble unter der Leitung des Choreographen Murray Grant eine gelungene Vorstellung mit gekonnten, teilweise akrobatischen Tanzeinlagen und meist auch gutem Gesang. Dieser wurde anders als bei den großen Musicalproduktionen nicht von einem Orchester begleitet. Was natürlich bei einem „Best of“ fehlt, sind die Geschichten, die Musicals erzählen. Zwar wurde versucht, mit einer Phantasiereise die Musicals und ihre Schauplätze locker miteinander zu verknüpfen, aber der Zuschauer konnte nicht in einer Geschichte mit Klimax und Happy End versinken.

Dafür gab es zahlreiche Höhepunkte und am Schluss quasi zwangsläufig Standing Ovations, weil das Publikum bei den letzten beiden Stücken zum Aufstehen und Mitmachen animiert wurde. Mit Stampfen und Klatschen begleitete es rhythmisch die Queen-Songs „We Will Rock You“ und „We Are The Champions“, um dann mit kräftigem Applaus die Künstler zu verabschieden.