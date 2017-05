Inzlingen Einbruchschutz: Kontrollen und Prävention helfen

Wie man sich vor Einbrechern schützen kann zeigte eine Informationsveranstaltung der Polizei in Inzlingen

Inzlingen – Durch erheblich verstärkte Präsenz ist es der Polizei im vergangenen Winter gelungen, die Zahl der Wohnungseinbrüche stark zu senken. Einen vollständigen Schutz kann sie nicht bieten, doch Eigentümer können ihr Haus einbruchssicher machen. Darüber informierte die Polizei am Donnerstagabend im Wasserschloss.

In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Wohnungseinbrüche im Bereich des Polizeireviers Lörrach, zu dem auch Inzlingen und Steinen gehören, deutlich an, wie der stellvertretende Revierleiter Andreas Nagy berichtete. Im Jahr 2016 waren es 101 Fälle, davon 87 in Lörrach und je sieben in Inzlingen und Steinen. Insgesamt gab es im Landkreis 382 Fälle.

„Die eigene Wohnung ist ein Intimbereich, ein Schutzbereich, wenn da jemand reingeht und herumwühlt, ist das für die Betroffenen sehr schlimm“, stellte Nagy fest. Auch deswegen unternimmt die Polizei viel, um Einbrüche zu verhindern und Täter dingfest zu machen. Die Zahl der Einbrüche mag hoch erscheinen, in der benachbarten Schweiz beträgt sie jedoch das Vierfache. Möglicherweise, weil die Täter dort größeren Reichtum vermuten. Doch nachdem die schweizerische Polizei intensive Aktionen startete, wurden die Täter offenbar verdrängt und waren stärker im Raum Lörrach aktiv.

Mit vielen Sonderkontrollen und Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei haben die hiesigen Ordnungskräfte nachgezogen. Das brachte den Erfolg, dass in der dunklen Jahreszeit von Oktober bis März die Zahl der Einbrüche von 80 im Winter 2015/16 auf 46 in diesem Winter sank. Jetzt spüren allerdings benachbarte Landkreise, dass Einbrecher dorthin verdrängt werden, berichtete Nagy.

Schwerpunktmäßig geschehen Einbrüche nicht nachts, sondern zwischen 13 und 20 Uhr. Bevorzugt wird in Einfamilienhäuser in Randlagen eingebrochen, die Täter suchen geschützte Zugänge, oft auf der Rückseite des Anwesens. Sie kleiden und benehmen sich unauffällig, haben meist nur einen großen Schraubendreher dabei und wählen ihre Ziele spontan aus. Die Polizei bemüht sich, Täter zu fassen, doch das ist nicht einfach, denn ein Einbrecher, der heute in Inzlingen tätig ist, kann morgen in Dortmund und übermorgen in Brüssel einbrechen. Häufig kommen die Täter aus Osteuropa, verstärkt habe man es in jüngster Zeit aber auch mit lokalen Tätern aus dem Drogenmilieu zu tun, sagte Nagy.

Tipp 1: Pilzkopf-Verriegelungen Thomas Oesterlin, der bei der Polizeidirektion für die Prävention zuständig ist, erläuterte, wie man sich gegen Einbrecher schützen kann. In mehr als 70 Prozent der Fälle werden Fenster oder Terrassentüren aufgehebelt. „In fünf bis sechs Sekunden hebelt ein Täter mit einem großen Schraubendreher ein Fenster auf. Wenn er es nach zwei bis drei Minuten nicht geschafft hat einzudringen, gibt er auf und geht zum nächsten Objekt“, sagte Oesterlin. So genannte „Pilzkopf-Verriegelungen“ aus Stahl verhindern, dass ein Fenster aufgehebelt werden kann.

Tipp 2: Sicherheitsfenster Andere Täter schlagen ein kleines Loch ins Glas oder bohren ein Loch in den Fensterrahmen, um mit einem entsprechenden Werkzeug hineinzugreifen und das Fenster am Griff zu öffnen. Sicherheitsfenster der Kategorie „RC2“ und abschließbare Fenstergriffe können hier Abhilfe schaffen. Natürlich müssen sie dann auch abgeschlossen und der Schlüssel abgezogen sein. Ein gekipptes Fenster ist für den Einbrecher wie ein offenes Fenster, sagte Oesterlin. Rollläden bieten nur mäßigen Schutz; wenn sie aus Aluminium und gegen Hochschieben gesichert sind, dann eher.

Tipp 3: Sicherheitsschlösser Oft werden auch Türbeschläge abgeschraubt und Schließzylinder herausgedreht. Hier helfen Sicherheitsschlösser. Lichtschächte sollten gegen Abheben gesichert sein, und wer im Erdgeschoss mit offenem Fenster schlafen möchte, der kommt um ein stabiles Fenstergitter nicht herum.

Tipp 4: Schwere Tresore Erfahrungsgemäß nehmen Einbrecher keine größeren Gegenstände mit, sondern vor allem Bargeld und Schmuck. Tresore bieten nur dann Sicherheit, wenn sie fest verankert oder schwerer als 400 Kilogramm sind. Ansonsten empfiehlt die Polizei, Wertsachen im Bankschließfach zu deponieren oder zumindest für die Versicherung eine genaue Wertsachenliste mit Fotos zu erstellen.

Tipp 5: Wachsamkeit „Was Einbrecher abschreckt, ist eine aufmerksame Nachbarschaft“, stellte Andreas Nagy fest. Er bat die Bürger deswegen, verdächtige Wahrnehmungen unverzüglich der Polizei zu melden und ihr Beschreibungen sowie Autokennzeichen mitzuteilen. So komme es zu den meisten Festnahmen von Einbrechern. Die Polizei hat eine Broschüre veröffentlicht und berät auch im Polizeirevier Lörrach nach vorheriger Anmeldung Interessenten gezielt rund um das Thema Einbruchsschutz.