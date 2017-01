Lörrach Ein Stück Stadtgeschichte: Häuser an der Teichstraße 6 und 8 werden abgerissen

Rückbau ist bereits seit 30 Jahren Thema. Zukünftige Nutzung des Grundstücks steht noch in den Sternen

Schon vor mehr als 30 Jahren ist der Abriss der beiden Häuschen an der Teichstraße 6 und 8 ein Thema gewesen. Er stehe kurz bevor, war von der Stadtverwaltung zu hören. Am Montag begann er wirklich. Zeit für einen Rück- und Ausblick auf die beiden Häuser, deren Eigentümerin die Stadt ist, und auf die Entwicklung des Areals.

Die Häuschen befinden sich in einem bedauerlichen Zustand. Doch nicht nur deshalb kritisiert Stadtrat Gerd Wernthaler (Die Grünen), die Stadt tue sich schon lange schwer mit dem Erhalt von Altbausubstanz. In die der Abrissbirne geweihten Gebäude investierte sie nichts, um sie instand zu halten. Der Erhalt war nicht vorgesehen. Nur der Zeitpunkt des Abrisses war nicht entschieden. Das rief einst sogar die Hausbesetzerszene auf den Plan. Der frühere Stadtrat Albert Schmidt beendete damals den für die Stadtverwaltung unangenehmen Zustand, indem er das Haus Nummer 6 mietete und seine Tochter einzog. Oberbürgermeister Albert Hugenschmidt habe diese Lösung sehr gefreut, erinnert sich Schmidt, der am Sonntag mit seiner Familie in der Teichstraße noch letzte Erinnerungsfotos schoss.

Die Mieter erhielten kurzfristige Verträge mit einem halben oder einem Jahr Laufzeit. „Dies machte Investitionen in Renovation oder gar Sanierung der beiden Ladenbesitzer unmöglich“, betont Wernthaler. Dabei machten Altbauten, „besonders originelle wie diese beiden Häuser“, eine Stadt unverwechselbar. Er erinnert an schöne, geschichtsträchtige Häuser, an deren Stelle Wohn- und Geschäftshäuser entstanden, beispielsweise das alte Gehöft auf dem Muny-Hof-Areal in der Ufhabi und das Gasthaus Vorstadt in der Zeppelinstraße. „Die Hoffnung, dass ein geschickter Architekt eine Planung vorlegt, bei der alte Gebäude weitgehend erhalten bleiben, erweist sich als Wunschtraum“, stellt Wernthaler fest.

Die beiden früher stark frequentierten Geschäfte an der Teichstraße beherbergten u.a. ein Buchantiquariat, eine Weinhandlung mit Café/Bar und einen Secondhandladen für CDs und DVDs. Wernthaler schätzte sie als Kontrapunkt zu anonymen Filialen von Verkaufsketten: „Schade, dass diese und vergleichbare Nischengeschäfte in der Innenstadt keine Existenzberechtigung mehr haben.“ Ende der 1970er gründete sich die Interessensgemeinschaft Teichstraße, um bezahlbaren Wohnraum in den damaligen Häusern Teichstraße 31 bis 39 zu erhalten. Schon damals wurde beklagt, dass Lörrachs Stadtbild einen Gesichtsverlust erleide.

Diese Häuser am Hochgestade waren ein Stück Stadtgeschichte. Das Älteste stammte aus dem 16. Jahrhundert. Ein wichtiger Grund für ihren Abriss sei der Bau eines Parkhauses gewesen, um die Parkplatznot im Zentrum zu mindern.

Ein Holzhochhaus wolle er anstelle der Häuser, die nun abgerissen werden, bauen, kündigte der Lörracher Architekt und Regionalplaner Gerhard Zickenheiner im Dezember 2015 an. Sechseinhalb Geschosse, fassadenbegrünt und mit Permakulturgarten auf dem Dach – mit dem Plan hatte sich Zickenheiner in einem von der Stadt ausgelobten Gestaltungswettbewerb durchgesetzt. Doch aus dem Bau wurde nichts, weil der für diesen Bereich gültige Bebauungsplan „Riesgäßlein Änderung 1“ aus dem Jahr 1966 an dieser Stelle eine Straße vorsieht. Dabei wurde auch bekannt, dass der Siegerentwurf aus dem Planungswettbewerb „Quartier Riesgässchen“ von 2008 nicht weiter verfolgt wurde. Weshalb das unterblieb, ist auch für Stadtplanerin Monika Neuhöfer-Avdic unklar. Für Zickenheiner war das Projekt gestorben. Eine Entschädigung für seine Planungskosten habe er bislang nicht erhalten, sagt Zickenheiner. Die Verhandlungen mit der Stadt liefen noch.

Aus der Ankündigung der Stadt, den Bebauungsplan zu überarbeiten, um somit die Entwicklung des Innenstadtquartiers auf den Weg zu bringen, ist bislang nichts geworden. Es fehlt an Personal. Zwei Stadtplaner seien gegangen, und es fänden sich keine Nachfolger, sagt Monika Neuhöfer-Avdic: „Wir suchen händeringend.“ In den vergangenen Monaten habe der Fachbereich intensiv an den Standortplänen für das Zentralklinikum gearbeitet, laufende Projekte wie das Post- und das Conrad-Areal (ehemals MMZ) hätten Priorität. Sie würde das Gebiet gerne in Angriff nehmen, so Neuhöfer-Avdic, die sich gut einen Mix aus Wohnraum und öffentlich nutzbarem Raum vorstellen könnte.

Vorerst jedoch werden nur die beiden Gebäude abgerissen, im Frühjahr soll eine dünne Asphaltdecke aufgebracht werden. Auf den Grundstücken sollen nicht, wie angrenzend, Parkplätze entstehen. Monika Neuhöfer-Avdic schwebt eher ein öffentlich nutzbares Plätzchen vor.

„Wenn die Häuser abgerissen sind, wird der Blick ins Quartier neu aufgemacht“, sagt sie. Das sei positiv, denn dadurch werde des gesamte Areal besser wahrgenommen.