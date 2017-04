Lörrach Duale Hochschule: Anerkennung für Forschungsarbeit

Erstmals wurde an der Dualen Hochschule in Lörrach der Dr. K. H. Eberle-Preis vergeben. Der mit 300 000 Euro dotierte Preis ging an ein Forschungsprojekt zum Thema Sicherheit in der Industrie 4.0. Auch zwei Förderpreise wurden verliehen

Lörrach – Erstmals wurde an der Dualen Hochschule der Dr. K. H. Eberle-Preis vergeben. Der mit 300 000 Euro dotierte Preis ging an ein Forschungsprojekt zum Thema Sicherheit in der Industrie 4.0. Auch zwei Förderpreise wurden verliehen. Der Journalist und Autor Frank Sieren hielt einen Impulsvortrag zur Zukunft der Beziehungen zwischen den USA und China.

Der Dr. K. H. Eberle Preis sei eine Chance für die DHBW Lörrach, sagte deren Rektor Theodor Sproll. Neben einem Bildungspartner für die Unternehmen in der Region entwickele sich die DHBW Lörrach so auch zu einem Wissenspartner. Durch „duale Forschung“ könne man sich nicht nur dem Bedarf der Partnerunternehmen besser widmen, sondern auch die daraus gewonnen Erkenntnisse zurück in die Lehre fließen lassen. „Der Preis der Eberle-Stiftung ist ein „Kick-off, ein Startschuss für die nächste Stufe der DHBW Lörrach“, so Sproll. Dadurch werde nicht nur das Profil der Hochschule gestärkt, sondern letzten Endes auch die Attraktivität der Region und des Standorts.

Der Vorsitzende der Dr. K. H. Eberle-Stiftung, Thomas Schwind, rekapitulierte kurz das Leben des 2015 in Basel verstorbenen Stiftungsgründers Karl Helmut Eberle. Der in Tübingen geborene Arzt und Immobilienmakler habe mit der Stiftung sich und sein Werk auch über den eigenen Tod hinaus bekannt machen wollen. Der an der Universität Tübingen, der Universität Konstanz und seit diesem Jahr auch an der DHBW Lörrach vergebene Preis fördere Wissenschaft und Forschung. Gefördert werden so Forschungsprojekte, die interdisziplinär, leistungsorientiert, zukunftsweisend, umsetzbar und innovativ sind.

Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger sei nicht leicht gefallen, sagte Georg Freiherr von Schönau, der stellvertretende Vorsitzende der Stiftung. Mit ihrer Forschung für ein „sicherheitsgerichtetes und autonomes Assistenzsystem im Industrie 4.0-Umfeld“ hätten die DHBW-Professoren Ossmane Krini und Frauke Steinhagen die Kriterien des Preises vollends erfüllt. „Ich freue mich riesig“, sagte Steinhagen. Nachdem man bislang nur außerhalb der DHBW forschen konnte, könne man nun auch ein Forschungsprojekt direkt an der DHBW Lörrach aufbauen.

Steinhagen und Krini, Professoren für Elektrotechnik an der DHBW, befassen sich darin mit einer Verbesserung von Sicherheitssystemen von autonomen Assistenzsystemen, etwa fahrerlosen Transportsystemen, sowohl im Bereich von Hardware durch Sensoren als auch in der Software etwa durch Firewalls. Förderpreise der Dr. K. H Eberle-Stiftung von 300 000 Euro, verteilt auf drei Jahre, erhielten zudem die Projekte „Arbeitswelt der Zukunft: Herausforderungen im Bereich Digitalisierung, Bildung und Internationalisierung“ und „Digitalisierung und Knowledge Transformation.“

Im Rahmen der Preisverleihung präsentierte der Journalist und Autor Frank Sieren die neuesten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen den USA und China. Durch die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten seien die „Koordinaten der Weltpolitik völlig versetzt“ worden, so Sieren. Derzeit wisse niemand, welche Politik die USA in Zukunft gegenüber China verfolgen werden. Trotz Trumps Ankündigungen, Handelsbarrieren gegenüber China zu errichten, sei bislang nichts geschehen. Zugleich bewähre sich die neue multipolare Weltordnung.

Nachdem die Welt heute nicht mehr zwischen zwei Supermächten wie der ehemaligen Sowjetunion und den USA aufgeteilt sei, sei die Wahrscheinlichkeit eines großen Konflikts durch die komplizierteren Machtverhältnisse heute geringer als noch vor 30 Jahren, sagte Sieren. Hiervon könne auch Deutschland profitieren, etwa durch eine Umorientierung weg von den USA hin zu China. Daher gelte es, Gemeinsamkeiten zwischen Deutschland und China zu betonen und Unterschiede zunächst hintanzustellen. So werde die Bundesrepublik in Asien als einer der letzten vernünftigen Partner im Westen gesehen.