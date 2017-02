Lörrach Dreiländermuseum: Mehr Besucher und wachsende Sammlung

Das Dreiländermuseum zeigt sich im Jahresrückblick zufrieden mit 2016. Übergangslösung für das Museumsdepot ist gefunden

Lörrach (mft) Für das Dreiländermuseum war das Jahr 2016 insgesamt erfolgreich, wie der Jahresrückblick des Museums zeigt. Durch die geänderten Öffnungszeiten sind die Ausstellungen für die Besucher besser zugänglich, was sich in gesteigerten Besucherzahlen niederschlug. Mit neun Sonderausstellungen lag das Museum oberhalb des Bundesdurchschnitts. Steigen wird auch der Eintrittspreis: Von April an wird er von zwei auf drei Euro erhöht.

Seit Juni ist das Museum an sechs Tagen in der Woche jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Besucher, die früher oftmals vor dem bereits geschlossenen Museum standen, sei das eine erhebliche Verbesserung. Dennoch seien dabei nur geringe Mehrkosten entstanden, der Ablauf insgesamt sei optimiert worden. Die Besucherzahlen sprächen für sich. Knapp 3000 Personen mehr als im Vorjahr verzeichnet das Museum 2016. Damit stieg die Gesamtbesucherzahl auf mehr als 20 000, womit das Dreiländermuseum zur oberen Hälfte der deutschen Museen gehört, wie eine gerade erschienene Statistik des Berliner Instituts für Museumskunde zeigt.

Mit neun Sonderausstellungen liege das Dreiländermuseum weit oberhalb des Bundesdurchschnitts von etwas mehr als einer Sonderausstellung pro Jahr. Zu der Dauerausstellung gab es 2016 fünf Ausstellungen im ersten Obergeschoss. Die jüngste, die dem Markgräfler Maler Adolf Riedlin gewidmet ist, ist bis 19. März geöffnet. Dazu kamen 2016 vier Ausstellungen im kleineren Hebelsaal. Die Sammlung des Museums wurde weiter ausgebaut. Das Museum vermerkt 82 Neuzugänge, darunter Konvolute, die aus mehreren Objekten bestehen.

Ein wichtiger Zugang sei ein Ölgemälde von Friedrich Kaiser aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, das den Isteiner Klotz mit noch unbegradetem Rhein zeigt. Aber auch Trachten und Stiche sind neu, der Großteil von ihnen sind Schenkungen aus der Bevölkerung. Die Qualität der Sammlung zeige sich in den zahlreichen Leihgaben, die nach Mannheim, Frankfurt, Freiburg oder auch Basel gingen.

Neben dem Ausbau des Bestands spielte die Bestandspflege und die Inventarisierung eine große Rolle. Die Datenbank des Museums erfasse knapp 40 000 Objekte. In der online verfügbaren Version sind allerdings nur knapp 8000 Objekte einsehbar. Nach Voranmeldung kann im Museum auf die umfangreichere Datenbank FAUST zugegriffen werden. Eine der größeren Herausforderungen des vergangenen Jahres war die Schließung des Depots. Das Regierungspräsidium beschloss sie aufgrund von Brandschutzbestimmungen. Hier soll ein Neubau Abhilfe schaffen. Das bislang bevorzugte Szenario sieht vor, dass die Bürgerstiftung einen Neubau finanziert und die Stadt ein Gelände stellt. Durch die Mieteinnahmen hätte die Stiftung so eine sichere Geldanlage und die Stadt sparte sich die Kosten eines Neubaus.

Im Februar wird über ein geeignetes Gelände im Gemeinderat diskutiert werden. Zwischenzeitlich scheint die Stadt eine Übergangslösung gefunden zu haben: Noch im ersten Halbjahr des neuen Jahres soll das Depot auf das alte Gaba-Areal in Tumringen umziehen. Sowohl Stadt als auch das Museum unterstützen diese Lösung, wie der Leiter des Fachbereichs Kultur und Tourismus der Stadt, Lars Frick, sagt. „Ein großes Plus ist, dass wir hier kaum noch etwas machen müssen. Eigentlich müssen wir nur die Regale rübertragen.“