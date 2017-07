Lörrach Digitale Technologien im Unterricht: Keine positiven Effekte

Ein Interview mit Gerald Lembke über Sinn und Unsinn digitaler Medien im Unterricht. Lembke hält heute einen Vortrag in der Dualen Hochschule

Herr Lembke, vorweg: Welche digitalen Geräte haben sie heute schon genutzt?

Ich bin schon sehr früh unterwegs heute und eine meiner ersten Aktionen als Arbeitsgerät ist tatsächlich mein Smartphone. Da sind alle Termine für den Tag drin und die Technisierung hat ja durchaus auch den Vorteil, dass aus verschiedenen Kalendern, also auch aus verschiedenen Büros, mein Kalender bearbeitet und gepflegt werden kann. Das ist schon eine richtig tolle Sache.

Smartphones galten im Unterricht ja lange Zeit als Störenfried. Nun sollen Tablets immer mehr in den Unterricht einbezogen werden. Finden sie das sinnvoll?

Ich halte das für ausgesprochen sinnfrei. Man muss zunächst erst einmal auch ein bisschen differenzieren, über welche Jahrgangsstufe und Altersgruppe wir sprechen. Die aktuelle Mediennutzungsforschung, in der ich auch unterwegs bin, zeigt deutlich negative Effekte, je jünger die Schülerinnen und Schüler sind. Das beginnt bei den Kitas, geht weiter in die Grundschulen und zieht sich teilweise noch in die Sekundarstufe I (bis 9. Klasse) hinein. Ab der 10. Klasse lassen diese negativen Effekte nach, werden aber auch nicht zu positiven Effekten. In der Hochschullehre haben wir eine vergleichbare Situation, in der diese Smartphones heute nach wie vor ein Störenfried sind. Sie sind sogar viel mehr, denn sie lenken die gesamte Aufmerksamkeit weg von der Vorlesung und damit von der inhaltlichen methodischen Vermittlung hin zum Digitalkonsum. Das betrifft nicht nur wenige Jugendliche, sondern ist ein Massenphänomen geworden.

Gibt es trotzdem Vorteile durch digitales Lernen?

Wir hören bisweilen immer nur mit einer euphorischen Rhetorik, dass der Einsatz von digitalen Technologien über Smartphones, Tablets, etc. toll wäre und dass man damit die jungen Menschen auf eine digitale Welt vorbereiten würde. Wir hingegen sehen auch die Risiken und Nebenwirkungen. Mittlerweile sind sie so signifikant, dass man sie nicht ausblenden darf. Wir sehen, dass wir insbesondere in der mobilen Daten- und Internetnutzung mittlerweile signifikant negative Effekte haben, in denen beispielsweise der Lernalltag von Studierenden immer stärker fragmentiert wird. Jene, die eine Disposition zur Ablenkung haben, werden durch diese Geräte darin noch gefördert. Die Nutzung von digitalen Endgeräten wird zwar durchaus zielgerichtet genutzt, etwa durch die Suche nach einem Fachbegriff, das sind durchaus sinnvolle Anwendungen. Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird das jedoch als primäres Informationsmedium genutzt. Sie haben zu wenig gelernt, mit digitalen Medien kritisch umzugehen und Informationen zu werten. Sie haben kein methodisches und logisches Rüstzeug, zu bewerten, ob Informationen einer Wahrheit entsprechen.

Sie sehen also nur Nachteile?

Auf der einen Seite ist das Internet ein sehr segensreiches Informationsmedium, keine Frage, wird aber in der Fläche völlig falsch angewandt. Das heißt, dass das Digitale das Analoge immer mehr verdrängt. Eine zukunftsträchtige Konzeption kann eigentlich nur so sein, dass man nach wie vor die analogen Wege wie Literatur und Tageszeitungen nutzt, weil dort Lektorierungs- und journalistische Prozesse dahinter stehen, deren Job es ist, Informationen auf Validität und Repräsentativität zu untersuchen. Das findet im Internet nicht statt und das ist meines Erachtens die größte Verführung, wenn man sagt, dass man nun digitale Endgeräte in die Lehre einbinden möchte. Stand heute gibt es keine positiven Effekte für den Lernprozess.

An der DHBW gibt es bisher schon Studiengänge im Masterbereich, die standortübergreifend sind und in welchen „Blended Learning“ angewendet wird, also Präsenzveranstaltungen mit E-Learning kombiniert werden. Das spart Wege, Ressourcen und Zeit. Das ist doch durchaus positiv, oder nicht?

Das sind ökonomische Effekte. Wie Sie schon sagen: Es spart Wege und Zeit, Dozentenstunden und damit Geld. Das ist aber der Fluch der digitalen Medien in der Lehre, der sich langsam anschleicht. Diese werden deswegen so häufig und so attraktiv diskutiert, weil sie vor allem die Lehre ökonomisch effizienter machen können. Gegen Effizienz ist zunächst nichts einzuwenden, aber Lehre als die Vermittlung, Ausbildung und Herausbildung von Persönlichkeiten für Unternehmen und Organisationen darf nicht ökonomischen Prinzipien folgen. Sie muss didaktischen und vor allem pädagogischen Prinzipien folgen und alle Studien, die es in diesem Umfeld (Pädagogik, Andragogik, Didaktik, Medienpädagogik) gibt, sagen, dass der Lernerfolg des Einzelnen von dem Dozenten abhängt und von nichts Anderem. Wenn man dann sagt, man möchte Smartphones hineinbringen, dann läuft man Gefahr, dass zwar ökonomisch die Effizienz steigt, dass aber die Lerneffizienz gleichzeitig abnimmt. Dieses Risiko-Chancen-Verhältnis muss man sich sehr genau anschauen.

Wie sehen Sie eine Zukunft, in der wir nicht mehr zur Uni gehen, sondern nur noch virtuell kommunizieren und lernen?

Hochgradig skeptisch. Ich sehe es dort skeptisch, wo versucht wird, die ganze Hochschulorganisation auf diesen Pfad zu setzen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung – einerseits aus vielen Jahren, die ich an Hochschulen tätig bin und andererseits aus der Studienlage – dass die Studierenden uns als Persönlichkeiten, Menschen und Fachexperten in der Erarbeitung von Wissen und Kompetenzen brauchen. Das wird auch immer wichtiger, wenn man bedenkt, dass die Unternehmen immer mehr Menschen suchen, die sofort einsatzfähig sind und eine hohe Handlungskompetenz besitzen. Diese Kompetenz kann man nur durch sehr engen, gebunden Theorie-Praxis-Transfer vermitteln, in Form von praktischen Projekten beispielsweise. Das kann man autodidaktisch nicht machen. Das digitale Medium als Hilfsmedium zu nutzen, dagegen spricht nichts. Der Einsatz muss aber beschränkt sein auch vor dem Hintergrund der risikobehafteten Mediennutzung und der unsachgemäßen Nutzung der Lernenden. Wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist es kein Problem in einer 90-minütigen Vorlesung auch mal ein dreiminütiges Video zu zeigen. Aber eine virtuelle Hochschule im Sinne davon, dass Lehre und Ausbildung von jungen Erwachsenen überwiegend digital passieren soll, da bin ich absolut und kategorisch dagegen.

Erwachsene haben den Umgang mit Tablets und Smartphones erst später erlernt. Sehen Sie da einen Nachteil der Lehrenden gegenüber der Lernenden?

Es wird häufig als Nachteil betrachtet. Es gibt da zwei Lager. Die einen sagen: Das interessiert mich alles nicht. Die anderen sagen: Finde ich nicht schlecht und da, wo es sinnvoll ist, setzte ich es ein. Ein ganz kleines Lager ist euphorisch und möchte den Unterricht durchdigitalisieren. Das ist aber eine sehr kleine Gruppe. Die, die dagegen sind, waren schon immer gegen alle Methoden, die neu kamen. Die andere große Gruppe setzt das wie selbstverständlich als zusätzliches pädagogisches Hilfsmittel ein. Partiell gibt es sehr effiziente Arbeitsmittel, die einen konkreten Nutzen haben. Dass man aber zwingend Tablets oder Apps benutzen muss, davon halte ich nichts. Deshalb sehe ich auch keinen Nachteil der Lehrenden gegenüber den Lernenden.

